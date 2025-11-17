Fútbol femenino: Empleados de Comercio logró el soñado ascenso

Empleados de Comercio logró el ascenso en el fútbol femenino de la Liga del Sur, tras imponerse en la definición ante Sporting.

El elenco de calle Rodríguez igualó 4-4 en el partido de vuelta y sacó provecho del triunfo obtenido en la ida, en Punta Alta, por 2-1.

En tanto, el rojnegro ahora espera rival para la promoción, que se jugará en 15 días, ante Liniers o San Francisco.

Villa Mitre, se adelantó en la "A"

Por su parte en la definición de la Primera división, Villa Mitre se impuso en la primera final ante Municipales por 4-3.

Ambos equipos volverán a verse las caras en una semana en el estadio tricolor para definir al campeón de la “A” 2025.