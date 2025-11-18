Villa Mitre ensaya por última vez en Bahía, antes de salir por primera vez de gira

Villa Mitre entrenará esta mañana y luego saldrá a la ruta para disputar su primera gira de visitante de la actual temporada de la Liga Argentina de Básquetbol.

Tras la práctica matutina, el plantel tricolor, con 11 jugadores, partirá para afrontar tres partidos lejos de casa.

La primera prueba de la Villa será el miércoles, ante El Talar, a partir de las 21.30, en el Roberto Contini.

Luego, el equipo que conduce Sebastián Ginóbili se medirá frente a Lanús, el viernes a las 20.30.

Por último, la primera salida se cerrará el sábado, ante Racing Club de Avellaneda, también desde las 20.30, en el Centro Deportivo de la Academia.

El elenco bahiense saldrá a estas primeras visitantias luego de un positivo comienzo de temporada, con dos victorias como local.

En su estreno en la competencia, la Villa venció en el cierre a Deportivo Norte de Armstrong, por 85 a 82.

Luego, el pasado viernes, venció con algo más de holgura a Pergamino Básquet por 90 a 75.

*Los que viajan

Villa Mitre viaja a esta gira con 11 jugadores y una sola variante con respecto al último juego.

El tricolor presentará su plantel habitual, aunque no viajará el juvenil Iván Gómez Lépez.

Es decir, el equipo de la Villa será con: Ignacio Alem, Fabián Sahdi, Nicolás Guerrero, Manuel Iglesias, Emilio Giménez, Alejo Blanco, Federico Harina, Julián Lorca, Franco Pennacchiotti, Joaquín Jasen y Luciano Tambucci.

Junto al entrenador Sebastián Ginóbili también viajaro, Martín Martinese (jefe de equipo), Emiliano Menéndez (asistente), Bernardo Montes (preparador físico), Mateo Jocano (utilero) e Ian Stangen (kinesiólogo).