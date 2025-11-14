Villa Mitre venció a Pergamino, tuvo un comienzo perfecto en casa y saldrá a la ruta con dos victorias en el bolso

Tambucci, de buen aporte llegando desde el banco, festeja con todo su foul y doble. Pennacchiotti se suma de atrás, mientras lo sufre el canadiense Shepherd. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

Villa Mitre venció esta noche a Pergamino Básquet y sumó su segundo éxito en el inicio de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El tricolor se impuso en el José Martínez, por 90 a 75, y saldrá invicto a jugar sus primeros partidos de visitante de la temporada.

El de hoy fue un sólido y merecido triunfo para el equipo bahiense, que alternó momentos de buen juego, aprovechó al máximo su larga rotación y los distintos buenos momentos de sus individualidades.

Federico Harina celebra uno de sus 4 triples en la noche. Fue el goleador con 22 puntos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La diferencia sacada en el inicio del tercer cuarto, resultó clave para el elenco que conduce Sebastián Ginóbili que, además, supo cerrar bien el juego para concretar un buen inicio de torneo en casa.

Los más destacados en la Villa fueron los siempre rendidores Federico Harina (22 puntos) y Franco Pennacchiotti (20 unidades y 14 rebotes). Además, Luciano Tambucci fue importante llegando desde el banco 12 puntos.

En la visita, en tanto, el goleador fue Nicolás Rodríguez, con 13 tantos.

*El desarrollo

Luego de un comienzo parejo y efectivo de ambos equipos, Villa Mitre comenzó a tomar la primera luz entre el cierre del primer cuarto y el inicio del segundo, cuando Sebastián Ginóbili empezó a meter mano en la rotación.

Tras ganar el primer chico por 22 a 18, un parcial de 13 a 3 impulsado por Pennacchiotti, un triple de Manu Iglesias y otro de Tambucci, le dieron la primera buena ventaja de la noche al local, que pasó a ganar por 14 (35-21).

Pese a eso, la Villa no pudo mantener esa luz y la visita reaccionó rápido, de la mano de Slider y, sobre todo, con el aporte del canadiense Emanuel McKoy Shepherd, quien sumó en la pintura y en ese despertar hicieron que el primer tiempo cierre algo más parejo, con diferencia de 6 para el elenco bahiense (41-35).

Alejo Blanco, otro que llegó con soluciones desde el banco, deja la bandeja ante Shepherd.

Un buen regreso del vestuario fue clave para que Villa Mitre tome definitivamente las riendas del partido y empiece a jugar definitivamente con reloj a su favor.

Porque en el inicio del tercer cuarto, el dueño de casa, ahora sí con gran parte de su quinteto titular, sacó a relucir sus variantes y le hizo pagar caro a Pergamino la falta de efectividad adelante.

Así las cosas, el tricolor castigó cada vez que la visita no encontró caminos adelante y con un parcial de 10 a 2 escapó a 14 (51-37), que luego estiró a 16 y llegó a ser 19 (65-46) con un triple y aciertos de Harina, Pennacchiotti y Tambucci.

Blanco busca el pase, mientras se arma la ofensiva.

Ganando el tercer cuarto por 27 a 18 y haciendo levantar definitivamente al buen marco de público que acompañó al equipo, Villa Mitre empezó a saborear desde antes del final el segundo triunfo en su cancha.

Por la diferencia y el marco todo se prestaba para un cierre a puro festejo, pero faltaba la última arremetida de la vista.

Es que algunas decisiones apresuradas de Villa Mitre y un Pergamino que echó el resto antes de cerrar el juego, pusieron a la visita a 9 (77 a 68) con casi medio cuarto aún por jugar.

Pennacchiotti lucha y avanza ante el canadiense Shepherd.

Tambucci intenta avanzar ante la marca.

No obstante, la señal de que el partido quedaría definitivamente en Bahía, por si hacía falta una muestra más, la dio Fabián Sahdi.

Luego de una noche algo errática, el base bahiense clavó su primer triple (en 4 intentos) a falta de 2m43s. El festejo, acaso sacándose un poco la bronca, y la ventaja en el marcador de 14 puntos parecieron decretar el cierre del partido.

Con esa bomba que desactivó finalmente el intento de reacción de Pergamino, Villa Mitre empezó a cerrar un buen y merecido triunfo ante su gente, antes de salir por primera vez en la temporada a la ruta. Lo hará con dos triunfos en el bolso y afrontará tres visitantías seguidas: El Talar, Lanús y Racing de Avellaneda.

Veremos la próxima semana con qué saldo vuelva de su primera expedición, pero lo cierto es que el arranque del torneo no pudo ser mejor para el equipo bahiense: 2 jugados y 2 ganados.

*Lo que viene: a la ruta por primera vez

Tras este encuentro, Villa Mitre hará su estreno como visitante en la temporada, con tres salidas consecutivas fuera de casa.

La próxima presentación del tricolor será el miércoles venidero, cuando se mida ante El Talar desde las 21.30.

Luego, el elenco bahiense chocará frente a Lanús, el viernes 21, en el Antonio Rotilli a partir de las 20.30.

Por último, el sábado 22, la Villa enfrentará a Racing Club de Avellaneda, en el Centro Deportivo, también a las 20.30.