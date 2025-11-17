El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este martes 18 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo pasará de fresco con nubosidad variable a templado, con viento leve en aumento desde el sector sur y buena visibilidad.

Durante la tarde el tiempo se presentará templado con nubosidad variable y viento moderado del sudeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.

La noche, a su vez, será fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 12 grados.