El pronóstico: cómo estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 18 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet pronostica para este martes 18 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 24 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo pasará de fresco con nubosidad variable a templado, con viento leve en aumento desde el sector sur y buena visibilidad.
La actualización al instante del tiempo en Bahía y la región
Durante la tarde el tiempo se presentará templado con nubosidad variable y viento moderado del sudeste. El índice de radiación UV será normal y la visibilidad se mantendrá buena.
La noche, a su vez, será fría con cielo parcialmente nublado, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 12 grados.