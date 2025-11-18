Narcotráfico: detuvieron en Bahía a un hombre al que vinculan con el "Clan Gallardo"

Un hombre de 53 años con pedido de captura activo por parte de la Justicia Federal de Rafaela fue detenido en la madrugada de este martes en Bahía Blanca. Según fuentes oficiales, el detenido podría mantener vínculos con el denominado "Clan Gallardo", una organización narcocriminal con antecedentes de condenas en Santa Fe y Córdoba.

El procedimiento ocurrió alrededor de la 1.40 en la intersección de la avenida Fruet y Córdoba, cuando personal del Comando de Patrullas interceptó una Volkswagen Taos. Al identificar al conductor, Walter Javier Gallardo, no residente en la ciudad, los agentes constataron que sobre él recaía una captura activa, vigente desde el 16 de diciembre de 2018, a disposición del Juzgado Federal con asiento en Rafaela.

Durante la requisa, los efectivos hallaron tres bolsos con un total de $5.630.800, dinero cuya procedencia el hombre no pudo justificar. Por este motivo, se dispuso el secuestro inmediato de los fondos bajo la figura de Averiguación de Procedencia.

Gallardo viajaba acompañado por Daniela Johana Simonella (29) y Nicolás Héctor Simonella (26), ambos también no residentes, quienes fueron trasladados para su identificación. Interviene la UFIJ Nº 2 y el Juzgado Federal de Rafaela.

El "Clan Gallardo", una estructura delictiva con base en la ciudad santafesina de Frontera, fue investigado durante años por narcotráfico y resultó desarticulado parcialmente a partir de múltiples condenas federales dictadas en Santa Fe.

En 2023, dieciséis integrantes fueron sentenciados a penas de hasta 12 años de prisión por integrar una organización dedicada a la comercialización de cocaína y marihuana. La investigación —con participación de la PROCUNAR— describió una estructura piramidal, con roles diferenciados para la distribución de estupefacientes, la administración de recursos y el lavado de activos.

Entre los condenados se encuentran figuras centrales del grupo, como Peregrino Gallardo, sentenciado a 12 años, y su hijo Osvaldo "Tuli" Gallardo, condenado a 10 años y medio.

Las causas se originaron en 2014 tras detectar múltiples puntos de venta en Frontera y San Francisco, y derivaron en diversos operativos, incautaciones y decomisos de vehículos y dinero en efectivo.