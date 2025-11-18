Bahía en tono sepia: la ciudad amaneció con polvo en suspensión por el temporal de viento en el sur

Bahía Blanca amaneció este martes con una capa de polvo en suspensión que alteró la visibilidad y sorprendió a quienes salieron temprano.

El origen del fenómeno se ubica en la provincia de Chubut, donde en las últimas horas un fuerte temporal con ráfagas —algunos reportes indican que superaron los 140–150 km/h— levantó gran cantidad de tierra y la impulsó hacia el centro del país.

Esa masa de partículas finas viajó con las corrientes de aire y llegó a Bahía Blanca y la región durante la madrugada, notándose principalmente cuando comenzó a salir el sol.

Este tipo de evento puede ocurrir cuando coinciden suelos secos, vientos muy fuertes y una circulación atmosférica que favorece el transporte de polvo a larga distancia. En la ciudad, el efecto se observa en un aire más denso, cielo opaco y visibilidad levemente reducida.

El material en suspensión puede generar irritación ocular y molestias respiratorias, especialmente en personas con asma, alergias u otras afecciones sensibles. Se recomienda mantener las ventanas cerradas, evitar ejercer actividad física al aire libre y, si es necesario permanecer afuera por mucho tiempo, usar protección (barbijo). También se solicita precaución al conducir, ya que la nube de polvo podría afectar la percepción de distancia y contraste.

En Chubut, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por viento intenso ayer lunes. Actualmente, según sus reportes, se encuentra bajo alerta amarilla junto a Santa Cruz y Tierra del Fuego.