Limitan las visitas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria

La Justicia limitó las visitas a Cristina Kirchner en su prisión domiciliaria. La medida se tomó luego de que la Justicia considerara “una provocación” la reunión que la expresidenta mantuvo con nueve economistas.

El nuevo régimen que definió el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) determinó que Cristina Kirchner podrá tener hasta dos visitas por semana. Además, deberá recibirlas como máximo por dos horas, y el límite de personas que podrá verla en cada ocasión será de tres individuos.

En ese sentido, cada persona que quiera ir a San José 1.111 deberá enviarle una solicitud a la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, con determinados requisitos.

“Se deberá informar en cada oportunidad la fecha, hora y la cantidad de personas autorizadas para ingresar al domicilio, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento de los ingresos y su conformidad con las pautas”, dice el escrito.

El objetivo principal de esta medida es fijar un control más estricto sobre las personas que acceden a la residencia de la exmandataria, después de la controversia generada por la reunión con economistas. En ese momento, el grupo de profesionales realizó los trámites para asistir a Constitución, pero nunca avisaron que irían juntos.

La disposición judicial también sostuvo que se mantendrá una supervisión trimestral de la ejecución de la pena y de las nuevas reglas de conducta que fijó el Tribunal. (con información de TN)