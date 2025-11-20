Operativo de saturación en los barrios Kilómetro 5 y Universitario

Personal de la comisaría Segunda realizó un amplio operativo de saturación durante la tarde del miércoles en los barrios Kilómetro 5 y Universitario con la colaboración del grupo táctico UTOI, Policía Ecológica y Comando Patrulla.

En calle Sixto Laspiur y Blandengues se procedió a la detención de Luisa Graciela Babiux, de 26 años de edad, quien tenía un paradero activo por delito de paradero y hurto solicitados por el Juzgado de Familia Nro 2.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En el sector del Urquiza y Sarmiento, procedieron a la detención de Marcelo Eduardo Alegre, de 31 años, quien registraba un pedido de detención por el delito de daño y violación de domicilio.

Además, se le secuestró dos cuchillos que estaban en su poder, por lo que se le iniciaron actuaciones por la infracción del artículo 42 de la ley 8031, quedando a disposición del juzgado correccional de turno del DJBB..

Alegre cuenta con un amplio registro de antecedentes policiales y penales por delitos contra la propiedad y a mano armada.