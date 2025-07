Bussetti, tras otro triunfo de Barrio Hospital: el favoritismo, su rol, la química y la "batalla" que se viene...

Tomás Bussetti fue una de las figuras ayer, en una nueva victoria de Barrio Hospital en el básquetbol local de segunda división.

Esta vez, el equipo dirigido por Claudio Queti superó a Argentino y se quedó con el primer punto en una de las semifinales del certamen.

"Sabemos el potencial que tenemos como equipo, pero vamos partido a partido. En los playoffs pisás en falso y estás contra las cuerdas, no queremos pensar en cruces futuros sino que vamos partido a partido", avisó Tomi en El Diario Deportivo.

Además, el exjugador de Pacífico y Villa Mitre analizó el triunfo de ayer por 96 a 81 en La Curtiembre.

"Después de un comienzo palo a palo, también con ellos intensos, sabíamos que en algún momento tenían que apagarse. Creo que fue en el segundo cuarto que le sacamos 10 puntos y en tres posiciones nos pasaron. Pero sabíamos que a la larga íbamos a tener, en un partido de 90 puntos, más chances de ganarlo. Pero un rival que te hace 80 puntos, también existe la chance de perder. Tampoco podíamos dejar la posibilidad de jugar a ver quién la mete más, porque si vos estás en un mal día...", entendió Bussetti.

"Sabemos que somos un equipo largo -agregó-, con gol en todas las manos, pero sabemos que enfrente hay un rival intenso y joven, que a nos corrió los 40 minutos. No podemos relajarnos, pensando en que la vamos a meter, porque si tenes un mal día y ellos van a 80 puntos las chances de perder también existen".

Desde el comienzo del certamen y en base a su plantel, Barrio Hospital partió como candidato en el certamen de ascenso, algo que luego lo plasmó en la cancha, siendo el mejor equipo de la fase regular.

"Nosotros no pensamos en el primer campeonato, ni que tenemos el uno asegurado, no existe eso. Nosotros vamos a paso a paso, ayer ganamos un punto y el viernes vamos por el segundo pero sin pensar en una posible final o quien nos puede llegar a tocar, nosotros vamos tranquilos", avisó.

Por otra parte, describió su rol dentro de un elenco con muchas variantes.

"En un equipo tan ofensivo como el que somos, yo intento agarrar un poco más la batuta atrás. Al ser uno de los jugadores más jóvenes trato de aportarle esa intensidad atrás, no para que mis compañeros se relajen, sino para darle una cuota de energía atrás. Es algo que a mí me gusta mucho, por eso intento aportar mucho atrás", resumió.

"Lo fuimos charlando con Claudio -contó- a medida que nos fuimos conociendo. Fue algo de entrenamiento a entrenamiento".

Ese buen plantel liderado por Queti, se armó este año y de, a poco, se va construyendo como equipo.

"Era un equipo que muy pocos jugaron juntos, pero no había mucha química. No nos volvemos locos cuando las cosas no salen bien, porque sabemos que falta eso, que igual lo estamos trabajando y buscando esos puntos de unión. Es ir conociendo de a poco, pero siendo pacientes, sabiendo que podemos perder partidos pero que si seguimos el plan a la larga nos va a ir bien", señaló.

En esa construcción de identidad, otro paso adelante fue el ser locales en el Complejo La Curtiembre.

"Tener una cancha propia, con horarios establecidos de entrenamiento, una rutina, lo hace muchísimo más llevadero", admitió Tomás.

Volviendo al presente inmediato, Barrio Hospital y Argentino jugarán el segundo putno de la serie (al mejor de tres) en unas horas, cuando el viernes se enfrenten en el Ardubilio Severini.

"Vamos a ir a su cancha, sabemos que nos van a correr. En estos partidos nosotros tenemos más que perder, ellos se van a soltar más. Sabemos que nos espera una batalla como todo partido de Segunda", avisó.

Mirá la nota completa: