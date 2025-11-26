Dos robos de bicicletas neutralizados por la policía

Este miércoles por la madrugada el Comando de Patrullas de la ciudad pudo recuperar dos rodados robados en circunstancias disímiles en la ciudad de Bahía Blanca.

El primer caso reportado por la autoridades refiere a un llamado al 911 por un hurto de bicicleta que se encontraba en un patio interno. El autor del mismo saltó una reja de dos metros y extrajo una bicicleta marca Olmo Safari rodado 29 color negro y verde.

Con la utilización de las cámaras del CEUM, se pudo identificar al sospechoso que fue detenido en Don Bosco y Nicolás Pérez. Este era un adolescente de 16 años de edad, que fue detenido y se pudo recuperar el rodado.

El segundo hecho fue en la vía pública, donde le sustrajeron una bicicleta Topmega color azul a un hombre de 40 años que venía circulando por Pacífico al 3500. Allí fue abordado por dos personas que le exhibieron un arma de fuego para llevarse el rodado.

Las autoridades pudieron dar con los implicados en calle Inglaterra al 1800 deteniendo a Matías Thiago Correa de 19 años de edad y Carlos Francisco Omar Machi Silva de 40 quienes no pudieron acreditar procedencia de la bicicleta que llevaban consigo.