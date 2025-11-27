Video: así detuvieron al exabogado de Wanda Nara por estafas

Payarola fue detenido este jueves por la mañana en su casa de Nordelta

El video del momento de la detención del mediático abogado Nicolás Agustín Payarola Hernayes se dio a conocer en el marco de la causa en la que se lo investiga por los delitos de estafa, defraudación por administración fraudulenta y lavado de activos de origen delictivo.

Payarola fue detenido este jueves por la mañana en su casa de Nordelta tras varios allanamientos realizados por efectivos de la Policía Bonaerense.

En el video se observa al exabogado de Wanda Nara, esposado y subiendo al patrullero, vestido con ropa deportiva, jogging blanco y un buzo azul. (NA)