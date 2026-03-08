Colapinto en la Fórmula 1: sumó un dato positivo y cuándo vuelve a correr

Franco Colapinto finalizó el Gran Premio de Australia en la decimocuarta posición, pero volvió a destacarse en un dato que volvió a ponerlo en el centro de las estadísticas.

El argentino de Alpine registró la velocidad punta más alta de toda la carrera, al llegar a 344 kilómetros por hora.

A pesar de terminar en el puesto 14 tras una carrera complicada por una penalización, el bonaerense alcanzó el registro de velocidad más alto entre todos los pilotos, una marca que demuestra el potencial del monoplaza en las rectas y la capacidad del argentino para aprovecharlo.

Este dato representa la segunda vez en su carrera en la Fórmula 1 que lidera este apartado en un Gran Premio.

El logro llega en un contexto difícil para Colapinto, que debió remontar desde el fondo del pelotón luego de la sanción recibida en la largada. Sin embargo, el argentino pudo completar la competencia y dejar una estadística positiva que alimenta las expectativas de cara a la próxima fecha del campeonato en el Gran Premio de China.

La segunda fecha del campeonato se disputará el próximo fin de semana en el Shanghai International Circuit, un circuito histórico que vuelve a recibir a la categoría con el formato que incluye carrera sprint. La actividad comenzará en la madrugada del viernes 13 de marzo para Argentina, con la primera práctica libre desde las 0.30. (NA).

Horarios del GP de China

Viernes 13

FP1 (Práctica libre 1): 0.30.

Qualy sprint: 4.30.

Sábado 14

Carrera sprint: 00.00.

Clasificación: 4.

Domingo 15

Carrera: 4.