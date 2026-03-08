El try de Joaquín Moro para empujar a Leicester a una final en Inglaterra

Leicester Tigers y Exeter se clasificaron este domingo a la final de la PremCup, el segundo campeonato después de la liga Premiership en el rugby profesional inglés.

Los Tigers, con un try del bahiense Joaquín Moro, le ganaron como locales a Bath por 46 a 21 mientras que Exeter superó a Northampton por 31 a 14 también con ventaja deportiva.

El equipo del tercera línea bahiense mantuvo la ventaja deportiva y definirá el título como local el próximo domingo 15, desde las 12.30, en el Mattioli Woods Welford Road (Leicester).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Para "Joaco" será la primera final en el rugby inglés.

Hoy formó de octavo entre los titulares y concretó un vistoso try que llevó el sello de su juego característico con pelota en mano y velocidad. Se produjo a los 73 minutos y estiró la ventaja del local a 39 a 14. Por esta jugada y por una actuación global clave, fue elegido el jugador del partido.

Además, se trató del único argentino que participó en esta instancia semifinal de la PremCup, certamen en el que los clubes (ahora franquicias), suelen apostar por los talentos más jóvenes para darles rodaje y otros jugadores que vuelven o necesitan recuperar ritmo en cancha. Por caso hoy, el apertura Billy Searle, James O'Connor y Gabriel Hamer-Webb.

Por otra parte la liga Premiership se reanudará el próximo viernes 20. En el caso de Leicester, jugará el domingo 22 ante Bristol.

Este fue el try de Joaquín Moro para impulsar a los Tigres a la final: