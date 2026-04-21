Hugo Perotti, emblema xeneize, el 11 eterno, el que fue campeón con Maradona: “Boca es mi vida entera"

“Gracias por acordarse de los ex jugadores que algo le aportamos a la historia de Boca”, afirmó Hugo Osmar Perotti al momento de despedirse del programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

Aunque haya disimulado su grandeza, es un emblema xeneize: “Boca fue y es mi vida, y hoy, con 67 años todavía siento que en algún momento voy a volver a trabajar al club, por supuesto después de que se vaya la actual dirigencia que comanda Juan Román Riquelme”, anticipó a modo de título mientras goza del infinito honor de haber sido compañero de Diego Armando Maradona.

El “Mono” disputó 151 encuentros con la azul y oro entre 1977 y 1984, fue campeón de la Copa Libertadores de 1978 y del Metropolitano de 1981 (6 goles en 33 partidos), título que consiguió conformando un tridente ofensivo de ensueño junto a Diego y Miguel Angel Brindisi (foto de 2020).

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Nació el 6 de marzo de 1959 en Moreno, provincia de Buenos Aires, y los relatores de aquellas épocas doradas del fútbol argentino lo definían como un wing izquierdo habilidoso, vertiginoso, dueño de una zurda encomiable, encarador y guapo. Bien guapooo…

La balanza se inclina a su favor con cuatro victorias, dos empates y dos derrotas en los clásicos que jugó, aunque el hincha boquense lo recuerda por los dos goles que le convirtió, de tiro libre, a Fillol, y por haber provocado aquella avalancha humana en La Bombonera, en el 1-0 sobre Ferro que le abrió el camino al título a los dirigidos por Silvio Marzolini.

“Diego me punteó una pelota hacia adelante, piqué al vacío y la clave a un costado, la marea humana de la popular se venía encima; increíble, todavía hoy mantengo esa imagen cada vez que voy a la cancha de Boca. En ese momento el que ganaba sumaba 2 puntos, y como estábamos uno arriba de Ferro le sacamos 3 con dos fechas por jugar”, recordó quien le dijo “no” a la Selección Argentina juvenil que sostuvo el Mundial en Japón (la albiceleste se coronó campeona) y que a los 25 años decidió ponerle fin a su carrera deportiva.

“En la fecha siguiente, la 33, nosotros perdimos ante Rosario Central y Ferro, que ganaba 3-0, terminó empatando con Huracán, así que se puso a dos. Y en la última, igualamos 1-1 con Racing, el de Caballito le ganó a Platense (3-0) y nos coronamos por una unidad”, replicó el 11 eterno de la Ribera, que más acá en el tiempo fue captador de talentos y tuvo que soportar una grave enfermedad (ya recuperado) tras haber sido relegado de la institución que le dio todo y más también.

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