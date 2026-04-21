Escándalo en Italia: desmantelan red de fiestas VIP que vincula a futbolistas y un piloto de Fórmula 1

Una investigación liderada por la Guardia di Finanza y la fiscal adjunta Bruna Albertini puso al descubierto una compleja estructura criminal que operaba bajo la fachada de una agencia de eventos denominada “Ma. De Milano”.

La red ofrecía servicios exclusivos a una clientela de alto perfil, incluyendo futbolistas de la Serie A y un piloto de Fórmula 1, combinando el lujo extremo con actividades ilícitas, de acuerdo con información de La Gazzetta dello Sport.

El "Paquete VIP": la organización facturó más de 1,2 millones de euros mediante la oferta de experiencias "todo incluido": discotecas exclusivas, hoteles de 5 estrellas, servicios sexuales y suministro de sustancias.

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El "Gas de la Risa": se detectó un uso sistemático de óxido nitroso. Esta sustancia es altamente codiciada en el entorno deportivo debido a que genera euforia inmediata pero no deja rastros en los controles antidopaje.

Clientela bajo la lupa: si bien los nombres de los 50 clientes identificados permanecen bajo reserva judicial, las escuchas telefónicas confirman la presencia de figuras internacionales. En una de las grabaciones se menciona explícitamente la logística para recibir a un "amigo piloto de F1".

Modus Operandi: la red operaba desde Cinisello Balsamo, donde residían las jóvenes (de entre 18 y 30 años) que eran reclutadas para estos eventos.

La jueza Chiara Valori dictó la detención de los cuatro principales cabecillas, entre ellos Emanuele Buttini y Deborah Ronchi.

Los cargos que enfrentan son graves: 1º) Instigación y explotación de la prostitución, 2º) lavado de dinero y 3º) distribución de sustancias.