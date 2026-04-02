Así funcionarán los servicios este Viernes Santo en Bahía Blanca

Con motivo del Viernes Santo, los servicios de la ciudad presentarán modificaciones en su funcionamiento, tal como ocurrió en el feriado del jueves 2 de abril.

• Transporte público

Las líneas de colectivos circularán con frecuencias propias de los domingos, salvo las 500 y 504, que contarán con un esquema especial de refuerzos hacia y desde Ingeniero White.

• Línea 500: hacia Bahía Blanca, el recorrido será por Cárrega, Plunkett y su trayecto habitual. El regreso se realizará por Avenente, Cárrega y su circuito normal.

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• Línea 504: en dirección al centro, pasará por avenida San Martín, Siches, Cárrega, Plunkett y nuevamente San Martín, continuando por Coronel Vidal, Pedro Pico, avenida Arias y Colón. El retorno se hará por Colón, Arias, Pedro Pico, Coronel Vidal y luego su ruta habitual hasta San Martín, Avenente, Cárrega y Mascarello.

Los horarios de los refuerzos pueden consultarse en gpsbahia.com.ar, en el apartado "Refuerzos Fiesta del Camarón y el Langostino".

• Recolección de residuos

La prestación se mantendrá sin cambios, de acuerdo al cronograma vigente.

• Hospital Municipal

Entre las 8 y las 19 funcionarán los consultorios de guardia en clínica médica y pediatría. El área de emergencias operará durante las 24 horas.

• Cementerio

La atención administrativa se brindará de 7 a 12, mientras que las visitas se podrán realizar de 8 a 17. Permanecerán habilitados los accesos por calle Lejarraga y por Sarratea y Abad.

• Estacionamiento medido

Se deberán respetar las zonas donde está prohibido estacionar, según la normativa vigente.

• Dependencias municipales

No habrá atención al público en ninguna de sus oficinas.