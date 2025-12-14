Tasas 2026: otro municipio de la región aplicará fuertes exenciones de tasas

El municipio de Puan anunció una fuerte reducción de la presión impositiva para 2026, con el objetivo –se remarcó- de “acompañar al sector productivo local y fortalecer la generación de empleo”.

En principio, el Departamento Ejecutivo que conduce el intendente Diego Reyes mantuvo en el proyecto de Ordenanza Fiscal e Impositiva 2026 los beneficios que ya estaban vigentes, como el 20% de descuento por pago anual de tasas y contribuciones, y un descuento adicional, por el mismo porcentaje, si la cancelación de las obligaciones se hace por débito automático.

"La tasa de Servicios Urbanos Generales solamente la hemos incrementado únicamente lo que marca la inflación, más allá de que hemos ampliado mucho el servicio de recolección con la compra de dos camiones recolectores cero kilómetro", dijo el jefe comunal.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En cuanto a la tasa de Alumbrado Público, sostuvo que seguirá siendo destinada no solo a costear el servicio, sino también a inversiones en luminarias en todas las poblaciones.

A estos beneficios se sumarán las siguientes medidas:

1) Exención de la Tasa de Seguridad, Higiene y Bromatología para los comercios que inicien sus actividades durante el 2026 o que tengan una facturación anual menor a 50 millones de pesos.

2) Exención, durante todo el 2026, de la Tasa por Habilitación de comercios, industrias, transporte de pasajeros, comisiones y sustancias alimenticias.

3) Eliminación de la Tasa de Mantenimiento de Parques Industriales.

4) Exención del pago de Derechos de Ocupación y/o Uso de Espacios Públicos.

En este año habían sido derogadas varias tasas cuya aplicación no consideraba necesaria el Ejecutivo.

De esta forma, desaparecieron las tasas de Registración de Animales Caninos, de Control de Establecimientos Pecuarios de Engorde a Corral y de Mantenimiento de Parques Industriales.

Para 2026, el intendente Reyes propuso derogar las tasas por Permiso de Uso y Servicio en Mataderos Municipales; por Estadía en lugar municipal de vehículos, moto-vehículos, animales o cosa retenida; y por Habilitación de vehículo de caza y guía de traslado por pieza.

“Estas medidas buscan acompañar a los emprendedores, fortalecer el entramado productivo local y seguir construyendo un distrito con más oportunidades de inversión”, indicó el jefe comunal.

En contrapartida, informó que se mantendrá la medida de destinar todo lo recaudado por la Tasa por Marcas y Señales a inversiones en maquinarias del parque vial municipal.

"Seguirá siendo una tasa afectada exclusivamente a ese uso; es decir, sólo podremos usar lo que se recaude para seguir mejorando el servicio de reconstrucción, mantenimiento y arreglo de caminos", enfatizó el intendente.

De la misma forma, la recaudación de la Tasa de Defensa Civil se seguirá destinando a los cuarteles de bomberos del distrito.

Reyes señaló que, pese a las dificultades que atravesó y continúa atravesando el municipio, es posible reducir la presión tributaria sin sacrificar la calidad de los servicios si se trabaja "con seriedad y responsabilidad en el manejo de los fondos públicos".

"Cuando en el Estado no hay corrupción, el dinero que los vecinos ponen en tasas e impuestos alcanza para que reciban un gran servicio", cerró.

En Pringles

Días atrás el municipio de Coronel Pringles también anunció una amplia reforma para el año 2026, que en este caso incluye la eliminación de 107 tasas, derechos y contribuciones.

El anuncio fue realizado por el intendente Leandro Matzkin, único jefe comunal perteneciente a La Libertad Avanza en la Sexta Sección Electoral, quien sostuvo que esta es “una de las reformas más amplias de los últimos años”.

Al respecto, aseguró que la simplificación impositiva es fruto del trabajo del área de Ingresos Públicos, que “reduce burocracia, agiliza trámites y facilita la vida de los vecinos y del propio sistema municipal”.

El jefe comunal anunció también que la ordenanza impositiva para el año que viene propone un 10% de incremento general, en línea con la inflación prevista en el Presupuesto Nacional.

“Será la actualización más baja de la última década”, subrayó Matzkin.

También anunció nuevos beneficios y descuentos en el pago de las tasas municipales, como el 15% por pago anual adelantado; 10% por estar al día; 10% adicional para quienes estén adheridos al débito automático, y 2% adicional para quienes opten por factura electrónica.

Además, continuará el régimen de exenciones para personas con ingresos de hasta dos jubilaciones mínimas y se incorporarán modalidades de pago a través de las páginas oficiales de la comuna.