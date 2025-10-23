Santilli con La Nueva: "Nosotros sostenemos que Bahía Blanca es Zona Fría"

El diputado nacional Diego Santilli, quien busca renovar su banca encabezando la lista de candidatos de La Libertad Avanza-Pro en la provincia de Buenos Aires, afirmó ayer en diálogo con La Nueva. que el proyecto de Presupuesto 2026 del gobierno de Javier Milei busca modificar la ley de Zona Fría pero que Bahía Blanca no estaría afectada.

Se trata de la ley que contempla descuentos del 30 % al 50 % en las tarifas de gas en ciudades con bajas temperaturas. Nuestra localidad fue incluida en esa normativa en 2022.

Ante las versiones de que Bahía y otros distritos de la región podrían perder el beneficio, Santilli declaró: "El Presupuesto dice que le da facultades al gobierno nacional para definir, con estudios, cuáles son las Zonas Frías y cuáles no lo son. Porque Bahía Blanca es una Zona Fría, el problema es el abuso de la herramienta que han cometido otros gobiernos que han llegado a distritos donde no hace frío. El artículo dice lo que estoy diciendo. Más allá de eso, nosotros sostenemos que Bahía Blanca es Zona Fría, lo venimos planteando hace tiempo y tiene que quedar como está. Ahora, no para el resto cuando vos te vas más arriba en la latitud...".

El Colo también habló de la polémica en torno a dos puentes del Ejército ubicados sobre el canal Maldonado como solución provisoria luego de los destrozos de la inundación del 7 de marzo, por los cuales el Municipio le paga 35 millones de pesos trimestrales a la Nación.

Admitió no estar empapado del asunto y dijo: "La Nación creó un fondo de 200 mil millones para ayudar y acompañar a una ciudad muy importante de la provincia de Buenos Aires. Leí el título de si cobraban por el puente... eh, a mí me ha tocado hacerlo en otra jurisdicción, en otra época, en otro gobierno... es una cuestión entre el intendente y el Ministerio de Defensa de tener un puente por un tiempo determinado".

Respecto de los desafíos de la elección de este domingo para el oficialismo nacional, en medio de una fuerte crisis tras la derrota en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, Santilli planteó que intentará recortar esa diferencia de 14 puntos en la Provincia para tratar de contribuir al éxito de LLA-Pro en todo el país.

"Nuestro objetivo es descontar esos 14 puntos de diferencia que hubo en septiembre porque si logramos eso, probablemente el presidente de las Nación gane la elección nacional por el peso electoral de la provincia de Buenos Aires. Todo lo que logremos descontar será un triunfo para el presidente", señaló.

En ese sentido, mencionó que "nos faltó comunicación" y declaró que "desde la elección en la Ciudad de Buenos Aires, que gana La Libertad Avanza, es como que nos alejamos de la sociedad, dejamos de explicar el por qué y el para qué, eso te lleva a la apatía y a la indiferencia, y eso hace que vos no vayas a votar".

Además, mencionó que "el Gobierno llegó con una minoría absoluta al parlamento", que "2024 fue un año bueno en la sanción de leyes de reformas estructurales muy profundas para la Argentina" y que "en 2025 cada uno hizo la suya, por decirlo de alguna manera".

"El desafío es crecer y tener una mayoría que nos permita avanzar con estas reformas, como bajar los impuestos, el Código Penal, resolver problemas estructurales; y para eso vamos a tener que ampliar la base, por lo cual todo diálogo que vaya en las ideas del cambio, hay que hacerlo, hay que sumar", contempló.