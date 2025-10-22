Junto a sus candidatos, Javier Milei cerrará la campaña en Rosario

Javier Milei encabezará en el anochecer de este jueves en Rosario el cierre nacional de la accidentada campaña de LLA que, tras la renuncia de José Luis Espert a su postulación como cabeza de la boleta libertaria en Buenos Aires por el denominado "narco-escándalo", lo tuvo como protagonista en bajadas en distintas provincias y puntos del Conurbano. En esta ocasión, estará rodeado nuevamente por su hermana Karina y por los principales candidatos de todo el país.

A dos días de la caótica caravana que lideró en el distrito universitario de Córdoba, que tuvo como saldo tres detenidos, el mandatario llegará a la ciudad más importante de Santa Fe: la convocatoria a la militancia violeta es a las 18.30 en el Parque España, aunque se espera que el mandatario recién haga uso de la palabra una hora después.

Se trata de dos intervenciones quirúrgicas del aparato de campaña oficialista que busca recuperar votos en Córdoba y Santa Fe, distritos que acompañaron de gran manera al libertario en el balotaje 2023, y adonde ahora ven la posibilidad de atraer al votante anti kirchnerista.

Se prevé que subirán al escenario con el Presidente candidatos como Patricia Bullrich y Diego Santilli -ambos cabeza de listas de Capital y Provincia, respectivamente- el entrerriano Joaquín Benegas Lynch, el cordobés Gonzalo Roca y la correntina Virginia Gallardo, entre otros.

Habrá un fuerte operativo de seguridad coordinado por un comando unificado liderado por la propia Bullrich. Habrá presencia de efectivos de la Policía santafesina y de fuerzas federales debido a que gremios y organizaciones de izquierda anunciaron que se manifestarán contra de la presencia del primer mandatario.

En su última incursión por La Docta, un operativo conjunto impidió que militantes de izquierda se acercarán a la caravana que encabezó el libertario. Así y todo, al menos tres manifestantes se lograron infiltrar y dos resultaron detenidos -el tercero, fue aprehendido por unas pintadas en el Patio Olmos, a unas cuadras-, por lo que este jueves se intentará evitar que algún desmán empañe el cierre de la campaña de LLA.

Como sea, este acto llega en momentos en que el Gobierno intenta surfear la crisis financiera devenida de la desconfianza del mercado por su proyección electoral y, en última instancia, del volumen parlamentario y político que tendrá a partir del 10 de diciembre para hacer las reformas pendientes. La histórica asistencia que le viene dando la administración de Donald Trump, y la que vendría según proyectan en Economía, por ahora no ha logrado mitigar la desconfianza del "círculo rojo".

En el anochecer de este jueves en el parque rosarino habrá militantes violetas -la referente provincial es la karinista Romina Diez- pero también dirán presentes los bordó de Las Fuerzas del Cielo, coordinados por un corresponsal de guerra y excandidato libertario que semanas atrás fue ungido como referente provincial de Santa Fe para la organización vinculada a Caputo.

Se descuenta, de todos modos, que la militancia libertaria se hará sentir con el coro de canciones dedicadas al kirchnerismo, tal como viene ocurriendo en los últimos actos de campaña, como la provocadora "Saquen al pingüino del cajón" o "Kukas tira piedras". (con información de Clarín)