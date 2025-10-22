Kicillof y Massa cierran la campaña bonaerense de Fuerza Patria en San Martín

En compañía de jubilados, PyMEs, universitarios, mujeres y trabajadores de la obra pública, el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el referente del Frente Renovador Sergio Massa cerrarán este jueves la campaña bonaerense de Fuerza Patria (FP) en el municipio de San Martín.

Si bien el peronismo se encamina al final del raid proselitista sin un acto de gran calibre, fuentes partidarias indicaron que el encuentro en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) servirá para rematar la campaña provincial.

En el escenario de la UNSAM también estarán el candidato a diputado nacional Jorge Taiana y el ministro de Infraestructura bonaerense Gabriel Katopodis, junto a referentes del INTI, INTA y la CNEA, entre otros sectores que respaldan al espacio.

La actividad en San Martín se enmarca en la serie de “mini actos” de cierre de Fuerza Patria, de los que formarán parte también las visitas de Kicillof y candidatos del espacio a las localidades de Almirante Brown y Berazategui.

En esos municipios, el gobernador y los postulantes del frente volverán a aprovechar las actividades de gestión bonaerense para dar el punto final a la campaña electoral, como sucedió para las elecciones provinciales del 7 de septiembre.

En Almirante Brown, Kicillof cerrará la capacitación de fiscales de Fuerza Patria y más tarde se presentará en la escuela de policía Juan Vucetich de Berazategui, para concluir en San Martín.

Para integrar ese itinerario de cierre se cursaron invitaciones a todos los candidatos de la alianza, por lo que se aguarda además por la presencia de Jimena López, Juan Grabois y Sergio Palazzo, entre otros.

Pero hay otro gesto que busca reeditar la elección provincial: desde la alianza peronista confirmaron que el búnker bonaerense se llevará a cabo en tierras platenses y, aunque todavía no hay luz verde oficial, todo indica que la locación volverá a ser el Hotel Gran Brizo. (con información de NA)