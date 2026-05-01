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Santa Fe 2026.

Con bahienses, el tiro con arco define a sus representantes para los Juegos Suramericanos

Este fin de semana se llevará a cabo en La Plata un torneo evaluatorio Senior para determinar a los doce clasificados.

Guille González. Fotos: archivo La Nueva.

El plantel de arqueros que representará a la Argentina en los próximos Juegos Suramericanos quedará definido este fin de semana, al realizarse un certamen evaluatorio en la Academia de Tiro con Arco (ATA) de La Plata.

Serán doce los atletas que conformarán la lista de buena fe (tres por género y por especialidad, tanto recurvo como compuesto) de cara a la competencia que se llevará a cabo en el campo de tiro con arco que se desplegará dentro del Hipódromo de Rosario, una de las sedes de los Juego, junto a Santa Fe y Rafaela.

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Entre los convocados se encuentran las bahienses Guillermina González y Wanda Arca (reside en Neuquén), y también Iván Nikolajuk (de General Conesa, pero radicado en Bahía Blanca y bandera del Círculo Bahiense de arquería) y Bruno Nunzi (también rionegrino, quién estudia en nuestra ciudad y entrena en el club Palihue).

También participará Damián Jajarabilla, quien asistiera a los Juegos Olímpicos de París 2024 junto al entrenador local Mauro de Mattia.

Todos los arqueros convocados

Recurvo masculino
Tomás Bascary
Damián Jajarabilla
Álvaro La Terza
Matías Noriega
Bruno Nunzi
Gabriel Martínez Velasco
Esteban Silva
Moisés Valera
Leo Vivas
Valentín Walter

Recurvo femenino
Wanda Arca
Josefina Bourdin
Jacqueline Campos
María Luisina Giudice
Oriana González Vargas
Giovanna Pisano
Alma Pueyo López
Liza Saravia
Irene Zapata

Compuesto masculino
Camilo Bertoni
Lucas Garcés
Daniel Martínez Velazco
Iván Nikolajuk
Leonardo Pintacola
Nelson Salinas
Douglas Sarmiento
Juan Ignacio Tuero

Compuesto femenino
Daniela Cheffer
Guillermina De Benedetto
Guillermina González
María Eugenia González
Fabiola Grau
Alejandra Pirillo

El evaluatorio se desarrollará en cuatro sesiones, con práctica previa al inicio de cada bloque, de acuerdo al siguiente cronograma:

Sábado 2 de mayo
Primera sesión (mañana): ronda de clasificación a las 8:30
Segunda sesión (tarde): round robin a las 14:00

Domingo 3 de mayo
Tercera sesión (mañana): ronda de clasificación a las 8:30
Cuarta sesión (tarde): round robin a las 14:00

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