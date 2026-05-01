Con bahienses, el tiro con arco define a sus representantes para los Juegos Suramericanos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024 y los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, entre otros eventos internacionales.

El plantel de arqueros que representará a la Argentina en los próximos Juegos Suramericanos quedará definido este fin de semana, al realizarse un certamen evaluatorio en la Academia de Tiro con Arco (ATA) de La Plata.

Serán doce los atletas que conformarán la lista de buena fe (tres por género y por especialidad, tanto recurvo como compuesto) de cara a la competencia que se llevará a cabo en el campo de tiro con arco que se desplegará dentro del Hipódromo de Rosario, una de las sedes de los Juego, junto a Santa Fe y Rafaela.

Entre los convocados se encuentran las bahienses Guillermina González y Wanda Arca (reside en Neuquén), y también Iván Nikolajuk (de General Conesa, pero radicado en Bahía Blanca y bandera del Círculo Bahiense de arquería) y Bruno Nunzi (también rionegrino, quién estudia en nuestra ciudad y entrena en el club Palihue).

También participará Damián Jajarabilla, quien asistiera a los Juegos Olímpicos de París 2024 junto al entrenador local Mauro de Mattia.

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Todos los arqueros convocados

Recurvo masculino

Tomás Bascary

Damián Jajarabilla

Álvaro La Terza

Matías Noriega

Bruno Nunzi

Gabriel Martínez Velasco

Esteban Silva

Moisés Valera

Leo Vivas

Valentín Walter

Recurvo femenino

Wanda Arca

Josefina Bourdin

Jacqueline Campos

María Luisina Giudice

Oriana González Vargas

Giovanna Pisano

Alma Pueyo López

Liza Saravia

Irene Zapata

Compuesto masculino

Camilo Bertoni

Lucas Garcés

Daniel Martínez Velazco

Iván Nikolajuk

Leonardo Pintacola

Nelson Salinas

Douglas Sarmiento

Juan Ignacio Tuero

Compuesto femenino

Daniela Cheffer

Guillermina De Benedetto

Guillermina González

María Eugenia González

Fabiola Grau

Alejandra Pirillo

El evaluatorio se desarrollará en cuatro sesiones, con práctica previa al inicio de cada bloque, de acuerdo al siguiente cronograma:

Sábado 2 de mayo

Primera sesión (mañana): ronda de clasificación a las 8:30

Segunda sesión (tarde): round robin a las 14:00

Domingo 3 de mayo

Tercera sesión (mañana): ronda de clasificación a las 8:30

Cuarta sesión (tarde): round robin a las 14:00