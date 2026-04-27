Almada, tras el empate de Villa Mitre: su gol, el penal, la voz de mando y el clásico que se viene

Jerónimo Almada repasó en El Diario Deportivo el empate de Villa Mitre ante Alvarado, por la sexta fecha del Torneo Federal A.

El defensor tricolor fue protagonista central del 1 a 1 en La Feliz, ya que marcó el gol de su equipo y también fue quien realizó la falta que desencadenó en el penal, marcado por Santiago Gutiérrez.

"Fue un partido durísimo, muchos duelos, el clima acompañaba par el clima se de esa manera también. Fue una batalla", resumió el paranaense, en el programa que se emite de lunes a viernes por La Nueva Play.

Además, Jero contó las sensaciones que le dejó la igualdad en el Minella.

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"Con mucha amargura por cómo se termina dando el partido, en lo personal también me volví un poco amargado. También nos preparamos para estas situaciones, me tocó cometer el penal terminando el partido. Asumo la responsabilidad. Me sentía amargado por eso, pero uno se prepara para estas situaciones. Obviamente que uno no lo quiere hacer, pero es parte del deporte y estoy contento que pudimos sumar de visitante. Hay que seguir trabajando", avisó.

En ese sentido, puntualizó en la jugada del cierre, que derivó en el empate del Torito.

"Por ahí por la desesperación de que no nos tiren el centro, por jugar al límite... en esa zona no suelo ir al piso. Estaba con esa intensidad, esa cantidad de duelos, me llevó a esa situación", remarcó.

"Primero toco la pelota y después sigo con el recorrido del cuerpo y hay un leve contacto, es un penal cobrable. Hasta el mismo rival me decía que no era tan cobrable, pero en esa situación, en ese minuto... es parte también", agregó.

También se refirió su primer tanto con la camiseta de la Villa, que significó el tercero del equipo en la temporada.

"Contento por el gol, pero me preocupo mucho por mantener el arco en cero. Feliz por el punto, pero la sensación esa de insuficiencia por cómo nos terminan empatando el partido", admitió el oriundo de Paraná, de último paso por 9 de Julio de Rafaela.

"Somo un equipo que genera muchas situaciones, que propone y le gusta ser protagonista. Cosas del fútbol, que por situaciones no termina entrando la pelota, pero tengo mucha fe de que eso va a cambiar", aviso.

En este comienzo de torneo, Almada arrancó siendo una de las alternativas llegando desde el banco y en los últimos encuentros se ganó su lugar entre los titulares.

Además de su porte, la entrega en la marca y el muy buen juego aéreo (en los dos arcos), Jerónimo mostró una característica voz de mando.

"Los chicos se ríen porque hablo mucho, pero considero que el diálogo y la comunicación son muy importantes. Nosotros los defensores vemos todo de frente, es una de mis cualidades y trato de exprimirlo al máximo", contó el central de 23 años.

Por otra parte, Almada se refirió al clásico del domingo ante Olimpo, que se jugará en El Fortín y será el primero de la temporada.

"Lo vivo con muchas ganas, pero trato de ir un día a la vez. Obviamente que es un partido que todos quieren jugar, que va a ser un evento lindo para la ciudad, pero trato de vivirlo con tranquilidad. Obviamente que estamos con muchas ganas y preparados para el partido del fin de semana", remarcó en relación a la semana previa al derby.

"Nosotros también tenemos nuestras armas, somos un equipo protagonista. Si bien no pudimos sacar los resultados que yo creo que merecíamos. Nosotros vamos a imponer nuestro juego, estamos en nuestra cancha. Va a ser un partido trabado, ellos también tienen buenos jugadores pero creo y confío mucho en mis compañeros y mi equipo, creo que lo vamos a sacar adelante", se ilusionó.

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