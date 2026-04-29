El “Garcé trae alfajores” trajo recompensa: el ex defensor de Olimpo filmó una publicidad

“Garcé traé alfajores", fue la leyenda de una de las más recordadas banderas argentinas durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Es que cuando Diego Armando Maradona anunció la lista de 23 futbolistas que buscarían el sueño mundialista de la Selección Argentina en tierras africanas, el nombre de Ariel Garcé llamó la atención de propios y extraños.

En aquel momento, el exlateral de Olimpo en la temporada 2005-2006 estaba jugando en Colón de Santa Fe, y si bien había sido parte de algunos amistosos del ámbito local, fue toda una sorpresa su presencia. El mito que llevó a la Copa del mundo al ex futbolista surgido en River, sus prejuicios sobre Diego y más...

Dieciséin años después, el “Chino” fue termina siendo protagonista de una llamativa publicidad vinculada a ese Mundial, en la que se refirió con humor a una de las cargadas más recordadas de su carrera: la bandera que pedía que trajera alfajores desde Sudáfrica.

El spot, realizado por una empresa de juegos de azar, retomó ese episodio que se volvió viral en la previa del Mundial 2010, cuando el defensor fue sorpresivamente convocado por Diego Maradona para integrar el plantel argentino.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

De la burla a la publicidad: en el comercial, Garcé se ríe de sí mismo y de su paso por el Mundial, donde no llegó a disputar ni un minuto. La pieza arranca justamente con la imagen de la histórica bandera que decía “Garcé, traé alfajores”, una frase que se convirtió en ícono del folclore futbolero argentino.

Lejos de incomodarse, el exjugador tomó el episodio con humor y lo transformó en una oportunidad mediática, capitalizando una de las críticas más irónicas que recibió en su carrera.

El origen de la famosa frase: la bandera apareció en el partido de despedida de la Selección antes de viajar a Sudáfrica 2010 y hacía alusión a que Garcé era considerado por muchos hinchas como un “turista” dentro del plantel, debido a su inesperada convocatoria.

Con el tiempo, la frase trascendió el momento y quedó instalada como parte de la cultura popular del fútbol argentino.

Un caso de humor y marketing: la publicidad de Garcé es recordada como un ejemplo de cómo un hecho viral puede transformarse en contenido publicitario, combinando humor, autocrítica y conexión con el público.

El propio jugador logró resignificar una crítica en una acción positiva, consolidando una de las campañas más curiosas vinculadas al fútbol argentino.