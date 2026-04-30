Estrella-Estudiantes y Bahiense-Liniers, lo más atractivo de los partidos que completan la fecha de la LBB Oro

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Se completa esta noche la séptima fecha Liga Bahiense de Básquetbol Oro, Rubén Fillottrani, que comenzó anoche con el triunfo de Olimpo sobre Pueyrredón, 76 a 74.

Con idéntica puntuación llegan Estrella y Estudiantes, que se medirán en el barrio San Martín. Este encuentro comenzará a las 21.30, a pedido de los locales, que tienen a su base Tomás Peña rindiendo un examen, y aprovecharon la buena predisposición de su rival ante el pedido.

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En otro juego entre dos que hoy son rivales directos, Bahiense del Norte espera por el ascendente Liniers, desde las 21.

En los restantes partidos, a la misma hora, Napostá intentará quedar nuevamente arriba en soledad, visitando a Independiente; Barrio Hospital-Villa Mitre se miden en La Curtiembre, ambos renovados por sus últimos resultados, mientras que el golpeado L.N. Alem recibe a un necesitado Pacífico.

Estrella-Estudiantes

Estrella está invicto como local, donde ratificó su condición en su último partido con un triple de Santiago Quiroga sobre la bocina del final, que le dio la victoria ante L.N. Alem. Su racha es de tres victorias.

El albo, por su parte, viene de ceder frente a Bahiense, aunque ganó en dos de sus tres presentaciones como visitante.

Cancha: Luis Álvarez (Estrella).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Horacio Sedán y Juan Gabriel Jaramillo.

Novedades: los locales están completos, mientras que en Estudiantes podría sumar minutos Sebastián Ranieri, quien viene recuperándose de una lesión en la espalda baja.

Bahiense del Norte-Liniers

Bahiense llega revitalizado por la victoria frente a Estudiantes e ilusionado por el regreso de Augusto Lamonega. Liniers, por su parte, atraviesa su mejor momento, ya recuperado de las tres derrotas iniciales y sumando tres victorias en fila.

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Néstor Schernenco y Leonardo Bressan.⁩

Novedades: en Bahiense retorna Augusto Lamonega y nuevamente se ausenta Leonel Ruggiero, afectado a la preselección nacional U18.

En Liniers hay dos bajas: Genaro Groppa -también con la pre Argentina U18- y Mauro Miérez, quien sufrió un desgarro (isquiotibial izquierdo) cuando iban 2m03 del último partido con Olimpo.

Barrio Hospital-Villa Mitre

Los dos llegan con el envión de lo que les sucedió en sus últimas presentaciones. Barrio Hospital, porque le quitó el invicto a Napostá y Villa Mitre, con el tinte de triunfo heroico, por el triple de Manu Iglesias, de cancha a cancha.

Cancha: La Curtiembre (Barrio Hospital).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Juan Cruz Schernenco y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: en Barrio continúa afuera Esteban Benedetti (meniscos) y Francisco Anaya arrastra una molestia muscular, por lo que hoy evaluara en la previa si está para jugar. El tricolor, en tanto, no sufre ausencias.

Independiente-Napostá

Napostá saldrá a recuperarse tras sufrir la primera derrota de la temporada y su mayor puntuación en contra: 83. En tanto, Independiente arrastra tres derrotas en fila.

Cancha: Raúl y Néstor Barral (Independiente).

Árbitros: Marjorie Stuardo, Juan Agustín Matías y Sam Inglera.

Novedades: el viola tendrá nuevamente afuera a Matías Ponzoni (lesionado), quien la próxima semana podría retornar a los entrenamientos. Napostá, por su parte, está completo.

L.N. Alem-Pacífico

La realidad de L.N. Alem y Pacífico los pone en una situación incómoda. El verdirrojo, por la frustración de sufrir dos derrotas consecutivas con un triple en el final, ante Estrella y Villa Mitre. El verde, por su parte, sabe que necesita salir de este pozo en el que cayó, sumando tres derrotas seguidas.

Cancha: Daniel Lacunza (L.N. Alem).

Árbitros: Emanuel Sánchez, Sebastián Giannino y Joel Schernenco⁩.

Novedades: el verdirrojo continúa sin Mirko Cenzual (rodilla) y Jano Wentland (aductor). En el verde. en tanto, está habilitado Máximo Genitti, quien jugó la última temporada de Liga Argentina por Salta Basket y en la primera parte del torneo anterior estuvo en Olimpo.

Posiciones

Así se ubican:

1º) Napostá (5-1), 11 puntos

1º) Pueyrredón (4-3), 11 (*)

3º) Estrella (4-2), 10

3º) Bahiense (4-2), 10

3º) Estudiantes (4-2), 10

3º) Olimpo (3-4), 10 (*)

7º) Villa Mitre (3-3), 9

7º) Liniers (3-3), 9

9º) Pacífico (2-4), 8

9º) Independiente (2-4), 8

9º) Barrio Hospital (2-4), 8

12º) L.N. Alem (1-5), 7

(*) Tienen un partido más.