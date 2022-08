Lo que hubo detrás del “Garcé traé alfajores”, contado por el propio ex defensor de Olimpo

“Garcé traé alfajores", fue la leyenda de una de las más recordadas banderas argentinas durante el Mundial de Sudáfrica 2010. Es que cuando Diego Armando Maradona anunció la lista de 23 futbolistas que buscarían el sueño mundialista de la Selección Argentina en tierras africanas, el nombre de Ariel Garcé llamó la atención de propios y extraños.

En aquel momento, el exlateral de Olimpo en la temporada 2005-2006 estaba jugando en Colón de Santa Fe, y si bien había sido parte de algunos amistosos del ámbito local, fue toda una sorpresa su presencia. De eso y mucho más, habló el exfutbolista: el mito del sueño que lo llevó a la Copa del Mundo, sus prejuicios sobre Diego y más.

“Yo le digo ‘Juana (su hija) no digas mas nada, Messi ni me juna’”, soltó en primera instancia el ya exfutbolista en diálogo con el podcast La Selecta cuando explicaba que le daba vergüenza que su hija le contara a todos sus compañeros del colegio que su papá jugó con el mejor futbolista del mundo.

Luego, al recordar aquellos años y ahondar en los recuerdos, rememoró sensaciones y sentimientos que lo interpelaron al ser citado por primera vez a la Selección Argentina de Maradona para disputar un amistoso contra Haití: "A mí no me caían tan bien ni Maradona ni Grondona, Diego me generaba admiración pero en su última parte, su forma de participar en diferentes cosas de la sociedad no me gustaba”, afirmó.

“Cuando me lo encuentro tuve que bajar todo eso mío para poder ser libre y no juzgarlo por lo que había mirado o escuchado. Llegué con un plan de tratarlo a Diego como si fuese un padre o un hermano. Y una de las cosas por la cual conectamos fue eso: la buena onda que él tenía, pero hablando energéticamente. Es como que energéticamente esos tipos están en otro lugar, no es que es algo mágico, pero tienen algo más”.

Y continuó explicando: “Cuando lo vi, le di un abrazo como si fuese un tío que hace mucho no veía, y el loco como que se quedó y a partir de ahí confió en eso que había sentido en mí", para luego argumentar sobre su punto de vista del motivo de su convocatoria a la Copa del Mundo tan cuestionada: "Yo fui a disfrutar y tenía esa buena onda siempre”.

Fue más allá: “Y lo disfruté. Por eso fui al Mundial, primero porque jugué e hice un montón de cosas que para mí estuvieron a la altura y después por todo esto, por prepararme, entregarme y verdaderamente sacar todos mis juicios para con quienes estaban ahí”.

Sin esquivar ninguna pregunta, Garcé se refirió al llamativo mito que indicaba que Maradona lo llevó a Sudáfrica tan sólo porque una noche soñó que él levantaba la presea dorada: “Lo escuché un montón de veces, pero es como que me digan que Colón salió campeón porque saqué la virgen 10 años antes. Es como que los jugadores no hayan hecho nada. Esto es como un plan de correr de foco todas esas cosas. Yo no sé si es verdad, a mí todo eso me favoreció, yo nunca hablé con Diego de eso. Fue todo tan rápido y fuerte. Te diría que podría haber pasado, pero no lo sé”, sostuvo.

El defensor tandilense reveló que se "escapaba" de las concentraciones del combinado nacional en Pretoria para ir a ver a sus amigos, a quienes le tuvo que tramitar 19 pasaportes: "Yo me iba a la Fan Fest con mis amigos y volvía caminando y los de seguridad no me dejaban pasar, no me creían que era jugador. Yo les decía ‘fijate en la lista, estoy ahí’”.

Por último, expuso toda su frustración personal al no poder saltar al verde césped ni un solo minuto de aquel Mundial, confesando que en el partido contra Grecia calentó durante aproximadamente 72 minutos.

“En el partido de Grecia, me generé expectativa porque Diego me saca a calentar al minuto 0, y cuando hace el tercer cambio y entra Palermo, llegué al banco derrotado”, recordó. “En el vestuario después del partido (Argentina ganó 2-0) estaban todos festejando y yo decía ‘qué cagada, no juego nunca más’. No me enojé con nadie, pero bueno. Desde el primer minuto calentás para entrar. Me jugué un partido ahí atrás y nunca entré, me sentí como derrotado o frustrado”.