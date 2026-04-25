Trump canceló el viaje de representantes de EEUU a Pakistán para conversaciones con Irán
El presidente lo anunció a través de una publicación en la red social Truth Social.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en las redes sociales que canceló el viaje de los representantes estadounidenses que se dirigían a Islamabad, Pakistán, para reunirse con la parte iraní.
“¡Se perdió demasiado tiempo viajando, demasiado trabajo! Además de eso, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, incluyéndolos a ellos”, escribió Trump en una publicación en la red social Truth Social.
El mandatario afirmó que “nosotros tenemos todas las cartas, ellos ninguna”, y añadió que “si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”.
Más temprano, Trump mencionó a Fox News que había cancelado el viaje planeado de su yerno Jared Kushner y del enviado especial Steve Witkoff a Pakistán.
Netanyahu ordenó al Ejército israelí "atacar con fuerza” objetivos de Hezbollah en Líbano
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificar los ataques contra objetivos de Hezbollah en Líbano, en respuesta a una nueva oleada de cohetes y drones lanzados contra el norte del país.
Según informó su oficina en un breve comunicado, la instrucción es “atacar con fuerza” a la milicia proiraní, en medio de una escalada que vuelve a poner en tensión el frágil alto el fuego vigente en la región.
Hezbollah incrementó en los últimos días sus ataques contra tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano y sostiene que sus acciones responden a presuntas violaciones israelíes de la tregua
(N/A y TN)