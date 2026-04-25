Trump canceló el viaje de representantes de EEUU a Pakistán para conversaciones con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en las redes sociales que canceló el viaje de los representantes estadounidenses que se dirigían a Islamabad, Pakistán, para reunirse con la parte iraní.

“¡Se perdió demasiado tiempo viajando, demasiado trabajo! Además de eso, hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está a cargo, incluyéndolos a ellos”, escribió Trump en una publicación en la red social Truth Social.

El mandatario afirmó que “nosotros tenemos todas las cartas, ellos ninguna”, y añadió que “si quieren hablar, todo lo que tienen que hacer es llamar”.

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Más temprano, Trump mencionó a Fox News que había cancelado el viaje planeado de su yerno Jared Kushner y del enviado especial Steve Witkoff a Pakistán.

Netanyahu ordenó al Ejército israelí "atacar con fuerza” objetivos de Hezbollah en Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) intensificar los ataques contra objetivos de Hezbollah en Líbano, en respuesta a una nueva oleada de cohetes y drones lanzados contra el norte del país.

Según informó su oficina en un breve comunicado, la instrucción es “atacar con fuerza” a la milicia proiraní, en medio de una escalada que vuelve a poner en tensión el frágil alto el fuego vigente en la región.

Hezbollah incrementó en los últimos días sus ataques contra tropas israelíes desplegadas en el sur de Líbano y sostiene que sus acciones responden a presuntas violaciones israelíes de la tregua

(N/A y TN)