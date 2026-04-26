Israel lanzó nuevos ataques en el Líbano y Netanyahu acusa a Hezbolá de “desintegrar” el alto el fuego

La tensión en el sur del Líbano alcanzó un nuevo pico este domingo, cuando el ejército de Israel reanudó sus ataques aéreos sobre posiciones que considera amenazas inminentes, a pesar del alto el fuego acordado con Hezbolá que entró en vigor hace apenas nueve días.

Según la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANI), aviones de combate impactaron en la localidad de Kfar Tibnit, una de las siete zonas que Israel había ordenado evacuar horas antes mediante advertencias a la población civil. Los informes preliminares confirman la existencia de víctimas, aunque el número exacto aún se encuentra bajo verificación en una región donde la infraestructura de rescate está severamente dañada.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió la legitimidad de estas operaciones durante el consejo de ministros semanal, acusando directamente al grupo proiraní de socavar el acuerdo. "Hay que entender que las violaciones de Hezbolá desmantelan de hecho el alto el fuego", afirmó Netanyahu en un video oficial, reafirmando que su país se reserva el derecho de actuar contra cualquier "ataque planificado" o intento de rearmamento cerca de su frontera.

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Mientras tanto, las tropas terrestres israelíes mantienen su presencia dentro de una denominada "línea amarilla", un corredor de seguridad donde prohíben estrictamente el retorno de los residentes libaneses desplazados.

Israel condenó el ataque contra Donald Trump en Washington

La tregua, que había generado una breve esperanza de alivio tras semanas de una invasión que dejó más de 2.500 muertos en Líbano, se muestra cada vez más precaria. Las autoridades libanesas y expertos de la ONU han denunciado que estas incursiones constantes en áreas civiles constituyen violaciones a la soberanía y a los principios de proporcionalidad, mientras que Israel sostiene que solo responde a provocaciones de la milicia chií. En este escenario, el ejército libanés ha instado a la población a "esperar antes de regresar" a sus hogares en el sur, ante el riesgo de quedar atrapados en el fuego cruzado de un conflicto que no logra estabilizarse.

Este nuevo episodio de violencia ocurre en un contexto regional convulsionado, marcado también por el reciente atentado contra Donald Trump en Washington y los esfuerzos de mediadores internacionales para evitar que la guerra se extienda hacia un enfrentamiento directo entre Irán e Israel.

Por ahora, el sur del Líbano permanece en un estado de "paz armada" donde las órdenes de evacuación y los estruendos de los misiles siguen siendo la norma para miles de familias que no pueden volver a la normalidad. (NA)