Olimpo mostró la chapa y lo bajó a la tierra a Dublin

Olimpo no le tuvo piedad. Con algunos elementos del plantel del Federal A, el aurinegro mostró la chapa y le ganó con mucha autoridad y claridad a Dublin por 3 a 0 en cancha de Liniers.

El elenco de Marco González marcó notorias diferencias de principio a fin. Incluso, el resultado final se ajustó a la diferencia que existió en el desarrollo del juego.

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Desde el mismísimo pitazo inicial, el que hizo las veces de local salió con la firme convicción de presionarlo bien arriba y llenarlo de dudas.

Y a los 4 minutos ya rompió el partido. Tras un remate de Colmenares que se desvió en Somovilla, el balón le cayó al pibe William Vidal, quien cruzó un zurdazo letal al segundo palo. El visitante reclamó una posición adelantada del 11. Quedaron dudas.

El gol tonificó aún más a Olimpo, que siguió provocando errores ajenos. Incluso, todos reclamaron un penal de Figueroa a Joaquín Vidal que Horticolou ignoró.

Dublin seguía sin poder salir del asedio rival y no podía contener a los de arriba.

En un tumulto, Reyes agredió a Arias e insólitamente el juez apenas le mostró amarilla.

El gol de Joaquín Vidal parecía estar al caer y, luego de un par de chances muy claras, se tomó revancha. Valdez la dejó corta y el 7 no perdonó. Definió con categoría y comenzó a sentenciar la historia.

Colmenares tuvo el tercero antes del intervalo, pero el partido le quedaba muy cuesta arriba al puntero.

Sin despeinarse

Con casi todo resuelto, Olimpo no sufrió atrás, Geist fue casi un espectador de lujo y el único interrogante era saber en qué momento el aurinegro le bajaba la persiana al partido.

Los de la Avenida Colón desaprovecharon varias ocasiones claras hasta que llegó el claro penal de Figueroa a Joaquín Vidal (la figura de la cancha) y Nahuel Colmenares lo canjeó por gol con un derechazo cruzado a la derecha de Valdez.

Recién a los 27 minutos, Dublin remató su primer tiro al arco con un disparo de Coronel que resolvió con facilidad Geist.

El aurinegro tuvo algunas chances más para aumentar la cuenta, mientras Horticolou le perdonó la roja a Coronel tras una durísima entrada a Vega. Otro yerro.

Olimpo cerró el partido como lo empezó. Moviendo la pelota y lastimando por todos lados a un Dublin, que esta vez nada pudo hacer.

La síntesis

OLIMPO 3

Geist 6

Uthurriague 6

Reyes 5

Osinaga 6

Vega 7

J.M. Acosta 6

Sgattoni 6

Santamarina 6

J. VIDAL 8

Colmenares © 7

W. Vidal 7

DT: M. González

DUBLIN 0

Valdez 4

Andrade 5

Somovilla 5

Figueroa 4

F. Vallejos 5

Tocchio 5

Skrodiuk 5

M. San Martín © 5

Hilfer 5

M. Pérez 5

Arias 5

DT: B. Paolella

PT. Goles de W. Vidal (O), a los 4m. y J. Vidal (O), a los 43m.

ST. Gol de Colmenares (O), de penal, a los 28m.

CAMBIOS. 59m. Della Chiara (6) por Santamarina, 80m. Maggini, Catriel y Escobar por Reyes, Sgattoni y J. Vidal y 86m. Skliar por W. Vidal, en Olimpo:; 60m. Risueño (5) y Coronel (5) por Andrade y Hilfer y 84m. Pacheco, Garnica y A. Maidana por Skrodiuc, Tocchio y San Martín, en Dublin.

ARBITRO. Julián Horticolou (5).

CANCHA. Liniers (buena).