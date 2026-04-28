Sorpresa en Buenos Aires: una luz brillante cruzó el cielo en plena noche y quedó filmada

Un fenómeno inesperado sorprendió a vecinos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano este lunes por la noche. Minutos antes de la medianoche, alrededor de las 22:51, distintas cámaras de seguridad captaron el paso de un bólido que atravesó el cielo con una intensa luz verdosa.

El evento pudo observarse en varios puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y también en zonas cercanas al Río de la Plata, donde el destello iluminó brevemente el firmamento y generó asombro entre quienes lograron verlo.

Las imágenes registradas muestran una especie de “bola de fuego” desplazándose rápidamente de un extremo a otro del cielo nocturno. El fenómeno duró apenas unos segundos, pero fue lo suficientemente brillante como para destacarse incluso en entornos urbanos con alta contaminación lumínica.

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En algunos registros, se observa cómo la luz se intensifica durante su recorrido antes de desvanecerse, una característica típica de este tipo de eventos.

Un bólido es un tipo de meteoro extremadamente brillante. Se origina cuando un fragmento de roca o metal proveniente del espacio —conocido como meteoroide— ingresa a gran velocidad en la atmósfera terrestre.

Al hacerlo, puede superar los 40.000 kilómetros por hora, y la fricción con el aire genera un aumento extremo de temperatura que provoca su incandescencia, visible desde la superficie como un destello intenso.

A diferencia de otros meteoros más pequeños, los bólidos pueden incluso fragmentarse durante su recorrido o generar pequeñas explosiones en el aire. Sin embargo, en la mayoría de los casos, el objeto se desintegra antes de llegar al suelo.

Si bien el ingreso de partículas espaciales a la atmósfera ocurre de forma constante, los eventos con la intensidad de un bólido no son tan comunes, especialmente en zonas urbanas.

Por eso, cada vez que ocurre uno de estos episodios, suele generar sorpresa y rápidamente se viraliza a través de videos y testimonios. (TN)