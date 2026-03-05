Canal Maldonado: comenzó la demolición del puente en Pampa Central

A casi un año de la inundación trágica del 7 de marzo de 2025, se inició hoy una de las etapas más importantes de la reconstrucción del Canal Maldonado, que comprenderá el reacondicionamiento y ampliación de esa vía de agua entre la ría y la calle Don Bosco.

El primer paso de esta etapa es la demolición del puente ubicado a la altura de calle Pampa Central, una de las estructuras más dañadas por el agua. La reconstrucción total del canal, cuyo otro límite está en el Parque de Mayo, demandará 6 etapas. La actual es la segunda y tendrá un alcance de 2.400 metros.

El trabajo se encuentra a cargo de la unión transitoria de empresas (UTE) Coince Bahía SA, de nuestra ciudad, y Tecma SA, de La Plata, que cotizó los trabajos en $ 25.498.032.791, un 28,42 % por debajo del presupuesto oficial.

El pasado viernes estuvo en Bahía Blanca el ministro provincial de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y señaló: "Es una obra gigantesca, que fue pensada y pergeñada para triplicar la capacidad del canal e integrarla al paisaje urbano con espacios verdes y la mejora sustancial de la vida de los bahienses. Vamos a recuperar y potenciar el espacio público con esto. Solo en esta primera etapa hay 11 plazas o espacios verdes integrados a la ampliación del canal, sumado a la reconstrucción y puesta en funcionamiento de los puentes en el lugar".

El Canal Maldonado es una obra realizada a fines de la década de 1940 para transportar el agua de las grandes lluvias hacia el estuario. Durante más de 70 años cumplió su función pero el 7M no soportó una tormenta inédita, en la cual cayeron más de 300 milímetros en muy pocas horas, lo cual es más de la mitad de la lluvia que cae normalmente a lo largo de todo un año.

Respecto de los plazos, se espera que las 6 etapas estén concluidas recién para 2032. No obstante, el secretario municipal de Obras Públicas, Gustavo Trankels, dijo este martes que la expectativa es alcanzar el 50 % del total de la obra para fines de 2027.