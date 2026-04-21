Violencia en el shopping: negaron la excarcelación del gremialista detenido

La Justicia de Garantías resolvió que permanezca detenido el gremialista imputado por los incidentes ocurridos el pasado Viernes Santo en el Shopping.

Fuentes judiciales confirmaron que el titular del Juzgado Nº 3, Alberto Manzi, rechazó el pedido de excarcelación solicitado por el defensor de Claudio David Montiel, por lo que permanece alojado en la seccional Primera.

"Se advierte que la sumatoria de todos los máximos de pena en razón de los concursos ideales y reales de delitos que se le atribuyen al causante, el baremo máximo resultante, de 9 años de prisión, sobrepasaría el término de 8 años fijado por la norma (para la excarcelación)", señaló el magistrado en la resolución.

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Manzi consideró que la pena aplicable excedería el término de los 3 años de prisión y, en caso de recaer condena, sería de cumplimiento efectivo.

Al mismo tiempo, trascendió que el abogado Sebastián Martínez apelará la decisión ante la Cámara Penal local.

Ayer la CGT Regional Bahía Blanca expresó su contundente rechazo a la detención de Montiel, secretario general adjunto de la Asociación Empleados de Comercio (AEC), y vinculó las medidas judiciales a un clima general en el país de "persecución a la actividad gremial".

También se supo que este mediodía Montiel va a ser trasladado a la UFIJ Nº 7, donde la fiscal Marina Lara lo notificaría de la ampliación de la imputación en su contra.

Voceros consultados mencionaron que, a partir de elementos recolectados en la investigación, se le atribuirían otros daños y roturas de las instalaciones.