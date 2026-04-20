Violencia en el shopping: la CGT reclamó que Montiel sea liberado y no descartó movilizaciones

Al centro, el gremialista camionero y concejal del peronismo Roberto Arcángel. (Fotos: Rodrigo García - La Nueva.)

Los principales referentes de la CGT Bahía Blanca no descartaron tomar acciones frente a lo que consideran una persecución contra la actividad sindical, luego de la detención del secretario adjunto de Empleados de Comercio, Claudio Montiel, por los episodios de violencia en el shopping el último Viernes Santo.

Uno de los triunviros de la CGT local cuestionó las declaraciones del fiscal general Juan Pablo Fernández acerca de Montiel, al que calificó de "energúmeno". El titular de la UOCRA Carlos de Boer dijo que esos dichos son "totalmente repudiables".

En una conferencia de prensa convocada para esta mañana, De Boer agregó que los sindicalistas "tal vez deberíamos pensar más en frío, pero somos seres humanos y a veces las emociones" los hacen actuar de esa manera.

Y también vinculó las medidas judiciales a un clima general en el país de "persecución a la actividad gremial".

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Otro de los triunviros de la central obrera, el camionero y concejal del peronismo Roberto Arcángel, habló de las sanciones a jefes policiales debido a la inacción de las fuerzas de seguridad aquella mañana.

"Yo creo que la Policía hizo lo que correspondía porque sino se hubiese ocasionado más violencia. Fueron prudentes, controlaron que los desmanes no fueran mayores".

El tercer triunviro de la CGT es justamente el secretario general de Comercio, Raúl Oviedo, quien no estuvo presente en la rueda de prensa ya que pidió una licencia de 30 días debido a que forma parte de las investigaciones judiciales porque también formó parte de la manifestación en el shopping.

Arcángel prosiguió: "Nosotros no compartimos los hechos de violencia, pero de cualquier tipo. Acá sólo se deja ver una parte. Cuando planteamos que en el shopping había trabajadores retenidos contra su voluntad, no se condenó de la misma manera a la patronal".

En ese marco, los gremialistas señalaron que esperan que Montiel sea liberado y "esté nuevamente en funciones" en Empleados de Comercio. Asimismo, no descartaron movilizaciones u otras medidas para protestar por lo que creen que es una reacción desmedida de la Justicia.