Condenaron a un hombre a 8 años de cárcel por violar a su hijastra

Un sujeto fue condenado a 8 años de prisión por abusar sexualmente de la hija de su pareja en Punta Alta.

El fallo, resuelto en un juicio abreviado, fue decidido por el Tribunal en lo Criminal N.º 2.

Según la causa, investigada por el fiscal Marcelo Romero Jardín, los hechos ocurrieron entre 2019 y 2020, en reiteradas oportunidades, en la vivienda que compartían, sobre la motocicleta del imputado y dentro de un auto en la ciudad de Mar del Plata.

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El hombre -no se lo identifica para preservar a la niña- aprovechaba diversas situaciones para someter a la niña, quien tenía entre 7 y 8 años de edad, amenazándola con matar a su madre.

Precisamente, los hechos se registraban cuando la progenitora no estaba en el inmueble y la menor quedaba al cuidado del procesado.

Recién en septiembre de 2022 la chica estuvo en condiciones de contarle a su madre, quien de inmediato realizó la denuncia.

El hombre fue condenado como autor de los delitos de delito de abuso sexual gravemente ultrajante en concurso real con abuso sexual con acceso carnal; ambos reiterados y agravados por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años.