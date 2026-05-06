Barracas-Caza y Pesca y Los Andes-Sportivo B se llevan la atención de la LBB Bronce

Fernando Rodríguez deportes@lanueva.com Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Barracas-Caza y Pesca Huracán Médanos y Los Andes-Sportivo Bahiense B son los dos encuentros que se roban la atención de la séptima programación correspondiente a la Liga Bahiense de Básquetbol Bronce, "Municipio de Villarino".

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La fecha, que comenzará a las 21, también incluirá los encuentros Velocidad B-Whitense y Sporting-Fortín Club (Pedro Luro), en Espora.

En tanto, Bella Vista-Pellegrini y Bahiense del Norte B-Fútbol y Tenis Club se postergaron para el próximo miércoles 13.

Considerando el alerta meteorológico, la ABB decidirá sobre el mediodía si mantiene la programación o directamente la traslada completa al miércoles 13.

Barracas-Caza y Pesca

Barracas y Caza y Pesca llegan con idéntico récord, por debajo de los dos punteros.

Los locales vienen en marcado ascenso, acumulando tres victorias consecutivas, por lo que pondrán a prueba a un rival armado con el objetivo de ascender.

Contrariamente, los medanenses perdieron en su última presentación, como locales, frente a Bahiense B, sumando así dos derrotas, ambas en su propio escenario.

Cancha: El Bosque (Barracas).

Árbitros: Juan Agustín Matías y⁩ Sam Inglera⁩.

Novedades: ambos planteles están completos.

Los Andes-Sportivo B

Sportivo B tendrá el desafío de frenar a Los Andes, como visitante, para continuar con su excelente andar, que registra cinco triunfos consecutivos, el mejor récord junto con Bahiense B.

Los puntaltenses, en tanto, están fortalecidos por la buena campaña, que incluye cuatro triunfos, dos de ellos en las últimas dos presentaciones.

Cancha: José D'Amico (Los Andes).

Árbitros: Néstor Schernenco y Alberto Arlenghi⁩.

Novedades: en el equipo puntaltense continúa afuera Alfredo Cortina (tobillo) y a las bajas se suma Nehuen Guerrero (rodilla). En el tricolor ya empezaron a mover Bruno Guaglianone y Baltasar Wais (ambos recuperándose de esguinces de tobillo), mientras que Mateo Rosso es baja (pubalgia).

Velocidad B-Whitense

Velocidad y Whitense intentarán levantarse de las últimas caídas, en esta búsqueda de tratar de mezclarse en mitad de tabla.

Los locales vienen de tres derrotas, mientras que Los Aviones Azules perdieron ante Sportivo, más allá que en el globlal cayeron con los más fuertes y sacaron victorias ante los rivales directos.

Cancha: Pedro Sánchez (Velocidad).

Árbitros: Horacio Sedán y Mauro⁩ Guallan.⁩

Novedades: en el azulgrana está recuperado Bautista Schultz, aunque no juega porque rinde un examen. En la visita, retorna Uriel Martínez y probará Marcos Ruarte.

Sporting-Fortín Club

Sporting sale con la obligación de ganar ante Fortín, único que tiene su casillero de triunfos en blanco. Los rojinegros se recuperaron en su última presentación, tras dos derrotas. En tanto, los de Luro vienen luchando con las ausencias y tratando de meter la victoria que genere alivio.

Cancha: José Galié (Espora).

Árbitros: Marjorie Stuardo y Lucas Andrés.⁩

Novedades: el rojinegro cuenta con plantel completo y el verdiamarillo no tiene a Rodrigo Osinaga (viaje laboral) e Ignacio Gorostegui (viaje personal).

Posiciones

1º) Bahiense B, 11 puntos (5-1)

1º) Sportivo B, 11 (5-1)

3º) Caza y Pesca, 10 (4-2)

3º) Barracas, 10 (4-2)

3º) Pellegrini, 10 (4-2)

3º) Los Andes, 10 (4-2)

7º) Whitense, 9 (3-3)

7º) Sporting, 9 (3-3)

9º) Velocidad B, 8 (2-4)

10º) Fútbol y Tenis, 7 (1-5)

10º) Bella Vista, 7 (1-5)

12º) Fortín Club, 6 (0-6)