Martín Menem: "Banco a Manuel Adorni, no hay posibilidad de que lo reemplace como jefe de Gabinete"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó su respaldo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del avance de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, y descartó los rumores que indicaban que lo reemplazaría en el cargo.

Menem dijo: "Banco a Manuel Adorni, no hay posibilidad de que lo reemplace como jefe de Gabinete". El presidente de la Cámara de Diputados dijo que el funcionario, investigado por su patrimonio, aclarará su situación en la Justicia, y que "no va a haber ningún inconveniente". Aseguró que "no hay ninguna posibilidad" que vaya a sucederlo en el cargo.

Menem dijo en declaraciones a Pulso Financiero, por El Cronista Stream: "Los diputados de La Libertad Avanza pensamos que el tema de la condena mediática no es un término nuestro. Para la justicia está la Justicia, nosotros creemos en Manuel Adorni. Los medios están exacerbando, hace dos meses que está el tema Adorni, es una campaña para lastimar al Gobierno. A medida que pase el tiempo se va a aclarar todo y no va a haber ningún inconveniente".

El jefe de la Cámara Baja además rechazó las versiones de que reemplazaría a Adorni: "Escuché el rumor más de 700 veces en el último año. No hay ninguna posibilidad. Banco a Manuel a Adorni desde el comienzo, antes y ahora también. Sigo en la Cámara de Diputados hasta que el presidente Javier Milei lo decida, fui propuesto por él y votado por mis colegas". (TN)