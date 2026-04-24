El Gobierno le respondió al Reino Unido: reafirmó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas

El Gobierno cruzó al Reino Unido luego de que se hiciera público un mensaje en el que aseguraban que las Islas Malvinas eran británicas, y reafirmó la soberanía argentina.

“Ante las recientes declaraciones públicas de altos funcionarios del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, la Argentina reafirma sus derechos soberanos”, aseguró el canciller Pablo Quirno en un comunicado difundido en sus redes sociales.

La expresión del Reino Unido se había dado luego de que trascendiera un respaldo del gobierno de Estados Unidos al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas.

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“Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, reafirmó el Presidente Javier Milei al compartir el mensaje del canciller.

“La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció mediante la Resolución 2065 (XX) la existencia de una disputa de soberanía e instó a la Argentina y al Reino Unido a resolverla por la vía de las negociaciones bilaterales. Este llamado ha sido reiterado por numerosos pronunciamientos bilaterales y multilaterales, entre los que se destacan el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas (C24), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados Asociados, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), los países miembros del Consenso de Brasilia y del Grupo de los 77 y China”, señaló Quirno.

En la misma línea, el canciller expresó: “Rechazamos la invocación británica del principio de libre determinación de los pueblos”. “Los actuales habitantes de las Islas Malvinas no han sido nunca reconocidos como un ‘pueblo’ por las Naciones Unidas. No resulta aceptable que los habitantes de las islas se conviertan en árbitros de una disputa territorial en la que su propio país, como población implantada, es parte. Por ello tampoco tiene validez el pretendido “referéndum” de 2013″.

Además, el ministro de Relaciones Exteriores hizo hincapié en que denunciaron “las actividades ilegales de exploración y explotación de recursos naturales -tanto renovables como no renovables-, en particular la pretendida ‘Decisión Final de Inversión’ anunciada por las ilegítimas licenciatarias Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Lp, para el desarrollo del yacimiento ‘Sea Lion’, que buscan desconocer los derechos soberanos argentinos y violan resoluciones de las Naciones Unidas”.

“Por todos los elementos señalados, la República Argentina manifiesta, una vez más, su disposición a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido que permitan encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía y dar fin a la situación colonial especial y particular en las que están inmersas”, expresó Quirno en el comunicado.

Por último, agradeció a “toda la comunidad internacional el apoyo recibido a los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. ”Por historia, por derecho y por convicción: las Malvinas son argentinas“, finalizó. (Fuente: TN).