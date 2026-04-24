El Reino Unido salió a reafirmar su postura sobre las Islas Malvinas

El portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, desestimó este viernes la posibilidad de que Estados Unidos retire su respaldo a Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas, en medio de versiones sobre una revisión de ese apoyo en el marco de tensiones con aliados de la OTAN por la guerra contra Irán.

Según un informe de Reuters, la reacción oficial se produjo luego de que trascendiera un correo electrónico interno del Pentágono en el que se sugería evaluar medidas de presión sobre países que no habrían acompañado plenamente las operaciones militares impulsadas por Washington.

En ese contexto, el documento mencionaba entre las posibles alternativas la revisión del apoyo diplomático estadounidense a "posesiones imperiales" europeas de larga data, entre ellas las Islas Malvinas.

"No podríamos ser más claros sobre la postura del Reino Unido respecto a las Islas Falkland. Es una posición de larga data y no ha cambiado", expresó Starmar, a la vez que añadió: "El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El vocero manifestó además que Londres transmitió esa posición "de forma clara y coherente a las sucesivas administraciones estadounidenses", mientras que los medios británicos BBC y The Telegraph indicaron que el gobierno recordó que los habitantes del archipiélago votaron a favor de seguir siendo un territorio británico de ultramar, argumento central en la posición de Londres. (NA)