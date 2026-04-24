Boca confirmó la lesión de Ander Herrera: cuántos partidos se perderá

Boca goleó 4-0 a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la fecha 16 del Torneo Apertura. En la previa, Ander Herrera sintió una molestia en los movimientos precompetitivos y quedó afuera del once titular y del banco de suplentes. Este viernes, se realizó los estudios médicos.

Los análisis arrojaron un desgarro en el isquiotibial izquierdo, por lo que volverá a ser baja en el Xeneize en la recta final de la primera parte de la temporada que será fundamental para el equipo de Claudio Úbeda.

Tendrá como mínimo de tres a cuatro semanas de recuperación, por lo que se perderá duelos claves por Copa Libertadores ante Cruzeiro en Brasil y La Bombonera y ante Barcelona en Ecuador.

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También, con la clasificación asegurada a los octavos de final del Torneo Apertura, Boca no podrá contar con Herrera en la fecha pendiente ante Central Córdoba, en 8vos y un posible cruce en cuartos de final.

Esta lesión, adelantada por fuentes del club a la espera del parte médico oficial, es la sexta que sufre desde su llegada en enero de 2025, proveniente del Athletic Club de Bilbao. (TN)