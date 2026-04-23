Tornquist se prepara para su 50ª Exposición Rural, Industrial, Comercial y de Turismo

La Asociación Rural de Tornquist ya tiene todo preparado para la realización de la 50ª Exposición Rural, Industrial, Comercial y de Turismo, que se desarrollará entre el 30 de abril y el 4 de mayo en esta ciudad, con un programa que incluye jura de caballos criollos, concurso de terneros, charlas técnicas y espectáculos artísticos.

Las actividades comenzarán el jueves 30 de abril con una charla sobre "Mitos y verdades de la Gesta de Malvinas", en el Teatro Funke. Seguirán el viernes 1 de mayo con el ingreso de equinos y la admisión veterinaria y zootécnica, seguidas por la prueba de tipo y aptitud de caballos criollos y una mesa de agricultura. Por la noche, el economista y empresario pyme Gustavo Lazzari brindará una charla sobre "En busca de la competitividad".

El sábado 2 de mayo será el día central, con el acto inaugural a las 11.00, el concurso de terneros del Sudoeste, la jura de reproductores y el aparte campero. La jornada cerrará con entrega de premios, peña y show.

El domingo 3 continuarán las competencias de caballos criollos, la prueba de mansedumbre, una demostración de perros pastores a cargo de Cristian Kurtz y el espectáculo folklórico de La Entramada. Mientras que el lunes 4 se realizará el remate de terneros.

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Día a día

Las actividades de la muestra comenzarán el jueves 30 de abril con las charlas que dará el veterano de guerra Nicolás Kasanzew: "Mitos y verdades de la Gesta de Malvinas", a las 15.00 y las 19.00 en el Teatro Funke. La entrada es a beneficio del Centro de Día Tornquist.

El viernes 1 de mayo todo continuará desde las 8.00, con el ingreso de equinos; a las 12.00 será la admisión veterinaria y zootécnica; a las 14.00 se llevará a cabo la prueba de tipo y aptitud en caballos criollos; a las 16.00 será la mesa de agricultura; a las 19.00 se desarrollará la charla "En busca de la competitividad", con el economista y empresario Gustavo "Lacha" Lazzari, y desde las 20.00 se desarrollará la cena de camaradería de cabañeros.

El sábado 2 de mayo, entre las 8.00 y las 12.00 será el ingreso de hacienda bovina y el concurso de terneros del Sudoeste. En tanto, a las 8.30 será la jura de reproductores machos en caballos criollos, y una hora más tarde será el turno de las hembras. A las 10.00 habrá un desayuno de cortesía; a las 11.00 será el acto inaugural, y a las 13.30 continuará el concurso de terneros.

Posteriormente, a las 16.00 será la primera serie clasificatoria del aparte campero; a las 17.00 tendrá lugar la mesa ganadera, y desde las 20.00 se desarrollará la entrega de premios, peña y show con Aye Reguera y Musiqueros.

El domingo 3, a las 9.00, será la segunda serie clasificatoria del aparte campero; a las 11.00 será la misa; al mediodía se llevará a cabo la prueba Criollos de América, con caballos criollos; desde las 13.30, demostración de perros pastores; a las 14.30, prueba de mansedumbre con yegua madrina, y a las 16.00 espectáculo folklórico con La Entramada.

Por último, el lunes 4 de mayo, a partir de las 10.00, se realizará el remate de terneros a cargo de Ganadera Salliqueló.