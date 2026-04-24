Los Pocitos celebró con su gente 67 años de historia 

En el corazón del partido de Patagones, la localidad de Los Pocitos volvió a reunirse para conmemorar su 67° aniversario fundacional. El acto oficial fue encabezado por el intendente Ricardo Marino, acompañado por la subdelegada Lorena Spasiuk, junto a autoridades municipales y educativas.

También hubo representantes de instituciones intermedias y vecinos que participaron de una celebración que puso en valor el crecimiento de este rincón tan representativo del distrito.

En su mensaje, la subdelegada Lorena Spasiuk destacó el trabajo conjunto como base del crecimiento local. “Nada de esto sería posible si no trabajáramos unidos, municipio, instituciones y vecinos, con un mismo objetivo: que Los Pocitos siga creciendo”, destacó.

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En tanto, Ricardo Marino puso en valor el esfuerzo de la comunidad y el rol de las instituciones locales. “Hoy rendimos homenaje a los hombres y mujeres que hicieron de la nada un lugar maravilloso como este”, expresó.

Además, destacó el trabajo cotidiano de la Comisión de Fomento y trabajadores locales, “a veces con pocos recursos, pero con mucho compromiso, logran que este lugar esté cada día mejor”.

Asimismo, el Intendente hizo entrega a la Comisión de Fomento de un convenio de cooperación y contraprestación que contempla la posibilidad de avanzar en obras de infraestructura, vinculadas principalmente a la construcción de sanitarios para el sector. (agencia Patagones)