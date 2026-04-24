La salchijuntada vuelve al Parque San Martín este domingo

La ya tradicional salchijuntada puntaltense se realizará este domingo 26 de abril, a las 16, en el playón del Parque San Martín, en Punta Alta. El encuentro convoca a dueños de perros salchicha y suma cada vez más participantes.

La propuesta consiste en reunirse con las mascotas, compartir una tarde al aire libre y generar un espacio de encuentro entre vecinos. "Una salchijuntada es reunirnos con nuestro salchicha, el equipo de mate, el agüita para ellos y conocernos para compartir experiencias", explicó Julio Ferrara, mascotero y organizador del encuentro desde hace casi una década.

El punto de reunión de dueños y mascotas será en el sector del playón sobre calle Pueyrredón. Desde la organización recomendaron llevar reposeras, agua para las mascotas y bolsas para mantener limpio el lugar.

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Además, durante la jornada habrá sorteos y actividades informales entre los participantes, en un evento que ya se instaló como un clásico en la ciudad.

Las juntadas en Punta Alta empezaron en 2018, replicando encuentros que se hacen en otras partes del país. Además, los amantes de esta raza canina comparten sus vivencias en el grupo de Facebook "Locos x los salchis Punta Alta".

