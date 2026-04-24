ABSA realizará trabajos que afectarán el suministro en los barrios Palihue, Miramar y La Falda.

Desde ABSA informan que ser realizarán trabajos sobre el servicio de agua potable en el sector alto de la ciudad, lo que afectará la provisión del suministro en los barrios Palihue, Miramar y La Falda.

Por esta razón, se solicita a las personas usuarias cuidar las reservas de agua, priorizando su uso en instancias de consumo e higiene personal, evitando tareas no esenciales hasta la normalización del servicio.

Se recuerda que, ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.