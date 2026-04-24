Empezó el Vintage Computer Festival en Bahía Hub

A partir de hoy y hasta el domingo 26 de abril, en Bahía Hub (Fitz Roy 682) se podrá disfrutar de la primera edición en América Latina del Vintage Computer Festival (VCF), con entrada libre y gratuita.

“Es un festival que se realiza siempre en Estados Unidos y por primera vez se va a hacer en Latinoamérica, y gracias a la gestión de los chicos de Espacio TEC, nuestra ciudad va a ser sede. Es un orgullo para la ciudad, estamos muy contentos y trabajando mucho con todo el equipo de Bahía Hub para este evento”, manifestó la subsecretaria de Innovación, Guillermina Esmoris, en la apertura.

El VCF se trata de un movimiento internacional dedicado a preservar y difundir la historia de la computación. Los tres días, de 10 a 18 hs, habrá exposiciones, charlas, talleres, stands de coleccionistas, competencias y actividades dedicadas a las tecnologías que marcaron época.

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Contará con invitados especiales: por primera vez en el país, David Crane, cofundador de Activision y creador de Pitfall. También participarán Hugo Mazer (exgerente de Czerweny Electrónica y figura clave en el desarrollo de la CZ Spectrum) y Karlheinz Brandenburg (CEO, Brandenburg Labs Ingeniero y científico alemán, reconocido como uno de los creadores del formato MP3).

Francisco Manera de Espacio TEC habló sobre cómo será la dinámica: “la columna vertebral son los stand de coleccionistas. Participan coleccionistas de todo el mundo que conservan computadoras y este evento los nuclea para intercambiar información y relatar la historia de la informática en general”.

Remarcó así, la importancia del festival y agregó: “Nosotros desde Espacio TEC, que somos el Museo de Informática más importante de Latinoamérica, tenemos el orgullo de poder impulsarlo”.

Además, durante los tres días, Espacio TEC (Thompson 665) estará abierto para visitar su colección “que cuenta con piezas importantes del desarrollo nacional de la informática”, aclaró Sebastián Roh, parte del equipo del Museo.

Para cerrar, Esmoris destacó la presencia de un stand de la UPSO donde se brindará información sobre la Tecnicatura en Videojuegos y adelantó que la comunidad de desarrolladores de videojuegos podrá mostrar los videojuegos de creación local. La funcionaria destacó la predisposición del intendente para que el evento se lleve adelante y el aporte del Puerto de Bahía Blanca para lograr su realización.

El cronograma del festival se puede consultar en: https://vcf.espaciotec.com.ar/cronograma.php?lang=es.