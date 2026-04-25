Patagones: tras cuatro años de espera, inauguraron el Centro de Desarrollo Infantil

El municipio aportó más de 86 millones de pesos para terminar los trabajos. Fotos: Prensa Patagones

En el marco del 247° aniversario de la Comarca Carmen de Patagones–Viedma, fue inaugurado el nuevo edificio del Centro de Desarrollo Infantil, una obra iniciada en 2022 que estuvo paralizada durante casi dos años.

La obra -fundamental para niños de 45 a cuatro años de edad que viven en barrios vulnerables- fue terminada con fondos municipales, luego de que el gobierno nacional decidiera cortar el envío de fondos para los trabajos tras la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023.

“Es un honor poder inaugurar una obra más de las tantas que quedaron sin terminar cuando asumimos la responsabilidad de conducir los destinos del distrito de Patagones”, señaló en su discurso el intendente Ricardo Marino.

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Recordó que, tras asumir en diciembre de 2023, debió tomar una difícil decisión.

“Tuvimos que decidir si, con los pocos ingresos que teníamos, iniciábamos nuevas obras o terminábamos todas las que estaban en curso. No era una decisión fácil, porque es lindo hacer las obras que inicia uno y no terminar las que venían empezadas. Pero yo tomé la decisión de terminar las obras empezadas. Aunque no reditúe votos, las voy a terminar a todas. Y en ese camino estoy”, dijo a los presentes.

Recordó que los fondos para terminar las obras salieron de las arcas municipales, que se nutren “del aporte de todos los vecinos”.

Durante el acto se descubrió una placa conmemorativa con la frase: “Los adultos somos proveedores de infancias felices”.

“Estas palabras sintetizan el espíritu del espacio y refuerzan el compromiso colectivo con el desarrollo integral de niñas y niños”, se indicó.

La secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, arquitecta Pamela Baffoni, destacó el desafío que implicó retomar y finalizar una obra que había quedado paralizada, pese a que era “una necesidad concreta de la comunidad”.

También recordó que el CDI funcionaba anteriormente en condiciones precarias (en un sitio ubicado junto al Hospital Municipal Dr. Pedro Ecay), por lo que valoró la decisión de destinar fondos municipales para su culminación.

Otro de los oradores fue el subsecretario de Desarrollo Social, Juan Ensone, quien enfatizó que la concreción del nuevo edificio es resultado del trabajo sostenido y los reclamos de la comunidad, poniendo en valor la importancia de este espacio para el acompañamiento integral de niñas y niños.

Asimismo, señaló que la inauguración abre la posibilidad de proyectar una ampliación del servicio en el futuro, fortalecer el funcionamiento del CDI y brindar una mejor respuesta a las familias.

La inauguración concluyó con el tradicional corte de cintas y un recorrido por las instalaciones.

Cuatro años después

La obra del Centro de Desarrollo Infantil comenzó a tomar forma en febrero de 2022, durante la intendencia de José Luis Zara.

“Firmamos un convenio con la secretaría de Obras Públicas de la Nación para la construcción del primer Centro de Desarrollo Infantil en Carmen de Patagones”, anunció en aquel momento el entonces jefe comunal.

“De esta manera, adherimos al Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil que, con una inversión de 50 millones de pesos, permitirá la construcción del nuevo edificio, que albergará a niños desde 45 días a 4 años de edad”, añadió.

Dos meses después se efectuó la licitación.

Para marzo de 2023 la obra –ubicada en un predio cercano a la Escuela Secundaria Nº 8, en el barrio La Loma- mostraba un importante nivel de avance.

“El objetivo es entregarla a la comunidad educativa sobre mediados de este año”, indicaron en aquel momento las autoridades municipales.

Sin embargo, la gestión de Zara culminó en diciembre de 2023 con la obra en un nivel de avance del 80% al 85%.

Tras la asunción de Ricardo Marino, el actual jefe comunal reanudó las gestiones para dar continuidad a los trabajos. Ante la falta de respuesta del gobierno nacional, se tomó la decisión de afrontar la terminación con recursos propios.

La licitación de los trabajos finales se realizó en septiembre del año pasado, con un plazo de obra de 120 días.

Se presentaron cinco ofertas; la más económica fue la de Cementos del Valle, que ascendió a 89.411.476,01 pesos. Todas las demás estuvieron por encima de los 100 millones.

Los trabajos comenzaron de inmediato. La empresa no sólo debió efectuar terminaciones, instalar los servicios y colocar los cerramientos, sino también reacondicionar los espacios deteriorados durante la paralización de la obra, tanto exteriores como interiores.

300 en el país

La obra en Patagones fue parte del programa Red de Infraestructura del Cuidado, del ministerio de Obras Públicas de la Nación.

Este programa, impulsado en la gestión anterior del gobierno nacional, proponía en su primera etapa la construcción de 300 nuevos Centros de Desarrollo Infantil (CDI).

“El objetivo es facilitar el acceso a espacios de primera infancia que ofrecen servicios de cuidado, educación, promoción de la salud, recreación y estimulación a niños y niñas de 45 días a 4 años de edad inclusive”.

Todos los edificios realizados tienen las mismas características: administración con baño privado, cocina, depósito, sanitarios, patios internos y cuatro salas.

Las salas son maternal (con lactario, para niños de 45 días a un año de edad), de deambuladores (niños de uno a dos años de edad), de dos a tres años, y de tres a cuatro años de edad (estas últimas, adaptables para funcionar como comedores).