General Cerri: recuperan una moto sustraída en 2024 y detienen a un hombre

Un hombre fue aprehendido este viernes por personal de la Subcomisaría de General Cerri en el marco de una causa por encubrimiento, luego de ser sorprendido en posesión de una moto con pedido de secuestro activo.

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 14.30 en una vivienda ubicada en calle Patagones al 500, de la vecina localidad, tras las tareas investigativas realizadas por efectivos policiales y el Comando de Patrullas.

El detenido, identificado como Claudio Andrés Aliante (43 años), tenía en su poder una moto marca Honda Wave, que al ser verificada en el sistema registró un pedido de secuestro activo con fecha del 23 de abril de este año, en el marco de una causa por hurto de motovehículo.

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El rodado, según se informó, había sido sustraído en diciembre de 2024 en calle Paula Albarracín al 2000, en perjuicio de un joven de 19 años.

Interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.