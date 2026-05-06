Capacitan a podadores para actualizar el registro municipal

El Municipio de Coronel Rosales realizará una capacitación destinada a podadores urbanos con el objetivo de actualizar el registro de trabajadores habilitados en el distrito.

La propuesta incluye instancias teóricas y prácticas, además de una charla abierta a la comunidad.

Las jornadas se desarrollarán durante 3 días consecutivos y apuntan tanto a quienes ya se desempeñan en la actividad como a personas interesadas en incorporarse al listado oficial.

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Señalaron que el objetivo es reforzar conocimientos técnicos y promover intervenciones responsables sobre el arbolado urbano, en línea con la normativa vigente. En este sentido, la capacitación forma parte de los requisitos para contar con habilitación municipal y poder realizar trabajos de poda en la vía pública.

Además, destacaron la importancia de contar con personal capacitado para preservar el patrimonio forestal de la ciudad y evitar prácticas inadecuadas que puedan dañar los ejemplares.

La iniciativa se enmarca en las acciones previas al inicio de la temporada de poda, período en el que solo pueden intervenir quienes cuenten con la autorización correspondiente.