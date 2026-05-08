Donald Trump amenazó con bombardeos “más violentos” a Irán

Teherán acusó a Washington de violar la tregua tras denunciar que militares de Estados Unidos bombardearon a buques y zonas civiles de Irán en la zona del estrecho de Ormuz. A modo de represalia, tropas iraníes atacaron a tres buques militares de EE.UU. desplegados en el estrecho de Ormuz.

Estados Unidos confirmó esos ataques iraníes a sus destructores y realizó bombardeos "defensivos" a instalaciones militares en Irán. Luego de ello, Donald Trump minimizó los ataques en el estrecho de Ormuz y aseguró que la tregua "sigue en vigor", pero amenazó con ataques "más violentos" a Irán si no firma el acuerdo de paz.

China alertó por el impacto de la crisis en Ormuz y confirmó un ataque a un petrolero con ciudadanos a bordo

El gobierno chino aseguró estar “extremadamente preocupado” por la cantidad de barcos afectados por la tensión en el estrecho de Ormuz y confirmó que un petrolero chino fue atacado en la zona.

Según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores, había ciudadanos chinos a bordo de la embarcación, aunque por el momento no se reportaron víctimas ni heridos entre la tripulación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La advertencia llega en medio del aumento de incidentes marítimos en una de las rutas comerciales más sensibles del mundo.

Israel ordenó evacuar varias localidades del sur del Líbano en medio de nuevos ataques

El ejército israelí emitió una nueva orden de desplazamiento forzado para residentes de distintas ciudades del sur del Líbano y les pidió abandonar sus hogares “de inmediato”.

La advertencia fue difundida por el vocero militar en árabe, Avichay Adraee, e incluye a las localidades de al-Namriyah, Tayr Filisiya, Hallusiyah, Hallusiyah Superior, Turah y Marakah.

La medida llega pese al alto el fuego vigente entre Israel y Hezbolá, en un contexto donde continúan los enfrentamientos y las operaciones militares en la frontera. (TN)