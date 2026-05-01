Día del Trabajador: la izquierda tuvo acto propio y anticipó su campaña electoral

Con un acto propio, la izquierda se manifestó en clave electoral durante el Día del Trabajador donde, además, prometió “dar batalla en todos los terrenos, incluso con una enorme campaña”.

La diputada nacional del FIT Myriam Bregman fue la protagonista estelar del acto que organizó el Partido de los Trabajadores Socialistas.

Al cerrar el evento ante un estadio colmado de militantes de izquierda, la máxima referente de la izquierda -cuya imagen positiva viene en alza según vienen midiendo las encuestas- realizó un llamamiento a los presentes.

Allí pidió "generalizar y profundizar la lucha contra el plan que imponen Milei y el poder económico, romper la pasividad de las conducciones sindicales, y dar paso a un nuevo movimiento histórico, una nueva fuerza política, un gran partido de la nueva clase trabajadora”.

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“Vamos a dar batalla en todos los terrenos, incluso el electoral con una enorme campaña, pero estamos lejos de ‘moderarnos’ como quieren muchos", advirtió la ex candidata presidencial del FIT.

“Si llegamos hasta acá fue porque no le votamos ni una ley a este gobierno y estuvimos en la calle desde el primer momento, poniendo el cuerpo en cada lucha de los trabajadores", afirmó.

Myriam Bregman, diputada nacional del FIT

Al dar cuenta de la caída en la popularidad del Gobierno de Javier Milei, la diputada opositora denunció que desde el establishment económico y político “se está preparando un relevo para hacer un ‘mileísmo sin Milei’".

Según dijo, “el peronismo también se prepara como relevo, un peronismo bien amaestrado que ya dio todo lo que tenía que dar y no tiene ningún programa alternativo al del FMI y los dueños del país”, cerró. (NA)