Marcha de la CGT por el Día del Trabajador: los manifestantes se concentran en Plaza de Mayo

La Confederación General del Trabajo (CGT) comenzó este jueves la movilización a Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador, con una convocatoria que busca concentrar el malestar sindical en las calles, marcar posición frente al rumbo económico y denunciar la reforma laboral.

La protesta está prevista para las 15, pero los primeros puntos de concentración se registraron después del mediodía.

En el palco hablarán los tres integrantes del triunvirato de la CGT -Jorge Sola, Cristian Gerónimo y Octavio Argüello- y luego se leerá un documento con la síntesis de los reclamos al Gobierno.

En la convocatoria, la CGT pidió participar con la bandera argentina bajo la consigna “por trabajo digno, con derechos, salario justo y sin ajuste a los trabajadores”.

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“Cuando el pueblo trabajador se organiza, no hay ajuste que lo doblegue”, señaló la central obrera en redes sociales. Sin embargo, la confrontación seguirá escalando, según advirtieron.

“Vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte. Me interesa el primer paso, que es mostrar en la calle el malhumor social que en todos lados se percibe, que no es solamente por la caída del consumo. Es por el endeudamiento familiar, por la pérdida del empleo, por conseguir un empleo de menor calidad que el que se tenía antes”, anticipó Jorge Sola, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, en Futurock.

La marcha contará con la adhesión de gremios y organizaciones sociales. Entre ellos, la UTEP, La Bancaria, la UOM, Camioneros, SICONARA y la UGATT, además de sindicatos de distintas actividades. También confirmaron presencia agrupaciones políticas y espacios afines al sindicalismo.

Desde el espacio sindical remarcaron que la movilización busca expresar una posición común frente a la situación económica y laboral. En ese marco, el triunviro cegetista Cristian Jerónimo sostuvo días atrás que “no hay margen para la tibieza”. “El movimiento obrero tiene que estar de pie y organizado”, reclamó.

La convocatoria a la movilización se inscribe en un escenario de creciente confrontación entre la CGT y el Gobierno, atravesado por decisiones judiciales recientes sobre la reforma laboral. La Cámara de Apelaciones dejó vigente la normativa y modificó el esquema de intervención judicial, lo que generó una respuesta inmediata de la central obrera.

En un comunicado, la CGT cuestionó el fallo y apuntó contra la actuación de los magistrados, al señalar que “sin jueces independientes, no hay justicia posible”. Además, informó que presentó recusaciones y pedidos de nulidad al considerar que hubo “parcialidad manifiesta a favor del Estado” y “una celeridad inusual” en la resolución.

Ese trasfondo judicial se suma a los reclamos por salarios, empleo y condiciones laborales, que forman parte del eje de la movilización. (TN)