En otro gesto de alineamiento con EE.UU, Milei visitó el portaaviones USS Nimitz en el Mar Argentino

El presidente Javier Milei visitó este jueves el portaaviones nuclear estadounidense USS “Nimitz” en aguas del Mar Argentino, en el marco de los ejercicios militares conjuntos Passex 2026.

El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, en una actividad que se inscribe en una serie de gestos de acercamiento con Estados Unidos.

La visita se produjo tras una invitación del embajador estadounidense en la Argentina, Peter Lamelas, en el contexto de la llegada al país del USS “Nimitz”, uno de los portaaviones de propulsión nuclear más grandes del mundo. La nave arribó esta semana y tiene como destino el sur de Mar del Plata, donde se desarrolla uno de los tramos del ejercicio naval Southern Seas 2026.

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Según se informó, el portaaviones opera junto a unidades de la Armada Argentina en una serie de maniobras que apuntan a reforzar la cooperación bilateral y mejorar la interoperabilidad entre ambas fuerzas. En ese esquema, también participan el destructor estadounidense USS “Gridley” y buques argentinos como el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Rosales”.

Las operaciones se llevaron a cabo entre el 27 de abril y hoy en aguas de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) argentina, tras la autorización del Gobierno mediante el Decreto 264/2026. Este tipo de entrenamiento, conocido como Passing Exercise (Passex), se realiza cuando unidades navales de distintos países coinciden en una misma área y permite poner en práctica procedimientos conjuntos en el mar.

Durante el despliegue, se desarrollaron maniobras en formación a la altura de Trelew, con vuelos de exploración de aeronaves P3C Orion y un ejercicio de defensa aérea que incluyó la simulación de ataques de aviones F-18 sobre la formación naval. En paralelo, el portaaviones estadounidense operó con dos helicópteros Sea King de la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros argentina.

El operativo alcanzó uno de sus puntos centrales frente a las costas de Necochea, donde se incorporaron más unidades de la Armada Argentina, entre ellas el destructor ARA “Sarandí”, las corbetas ARA “Robinson” y ARA “Rosales”, y los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero”. En ese tramo se llevó a cabo un ejercicio de “Visita, Registro y Captura” entre un patrullero argentino y el destructor USS “Gridley”.

De acuerdo con lo previsto, las actividades culminarán frente a Mar del Plata con una demostración aérea que incluye aviones F-18 y helicópteros MH-60 Seahawk. Además, autoridades civiles y militares argentinas embarcan en el USS “Nimitz” a bordo de un avión Grumman C-2 Greyhound, en el marco de la visita oficial que encabezó el Presidente. (TN)